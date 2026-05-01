El intendente Jofré supervisó trabajos integrales en el barrio Villa Lourdes
El intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré, realizó este miércoles por la mañana una recorrida por el barrio Nuestra Señora de Lourdes -conocido como Villa Lourdes- para supervisar el operativo integral de mantenimiento urbano que la Municipalidad lleva adelante en el sector, con trabajos de perfilado de calles, cuneteo, desmalezado y recolección de residuos no convencionales.
El secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. Norberto Jofré, explicó el alcance del operativo: "Estamos acá en el barrio trabajando con muchas áreas de la municipalidad en cuanto a todo lo que son los servicios de perfilado de calles, trabajo de cuneteo, desmalezado y recolección de no convencional. La idea es poder mejorar, acondicionar este barrio".
Sobre el estado de las calles tras las últimas lluvias, el funcionario señaló: "Sabemos que tuvimos hace poco días de lluvia, pero es un barrio que tiene bastante ripio, así que con los trabajos que se están haciendo va a quedar nuevamente en condiciones y los vecinos van a poder transitar con total normalidad".
Jofré precisó además el criterio que orienta la distribución de los trabajos: "Siempre se prioriza todo lo que son los sectores donde se cuenta con equipamiento, como en este caso una escuela y un centro de salud. La mayoría de las calles están comprometidas, así que la idea es poder trabajar en cada una de ellas y dejarlas en condiciones nuevamente".
Durante la recorrida, vecinas y vecinos se acercaron al intendente para saludarlo y plantear sus inquietudes. El secretario valoró la presencia del jefe comunal en el barrio: "La verdad que tener al intendente es siempre un lindo gesto, que pueda supervisar los trabajos. Le pone de buen humor a la gente que está trabajando y también a los vecinos que se acercan a saludarlo y por qué no a hacer sus reclamos". Entre esos reclamos, el funcionario mencionó pedidos de poda: "Ya se fueron tomando. Está la gente del Centro de Atención al Vecino para poder recaudar esa información y darle una pronta respuesta a los vecinos del barrio".