Clorinda: Capturaron a sujetos buscados por la justicia y secuestraron objetos robados

• Los operativos se realizaron en los barrios Centro, 25 de Mayo, Libertad y en inmediaciones de la Ruta Nacional N° 11

Efectivos de la brigada investigativa del Comando de Patrulla de Seguridad Urbana aprehendieron a dos hombres, recuperaron un ventilador y un bafle y quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

En la primera intervención, los investigadores detuvieron a un sujeto en la calle Paraguay, entre Sarmiento y Alberdi del barrio Centro por estar imputado en una causa por “Lesiones”.

El otro hecho ocurrió en la intersección de las calles Corrientes y Brasil del barrio 25 de Mayo, donde los uniformados apresaron a un individuo involucrado en una causa judicial por “Amenazas”.

El tercer caso se produjo en inmediaciones a la barrera de contención hídrica y calle San Juan del barrio Libertad, donde los policías secuestraron un bafle sustraído de una iglesia evangélica; mientras que el presunto autor del ilícito se dio a la fuga hacia Paraguay por un paso clandestino.

Por último, se recuperó en la Ruta Nacional N° 11 y avenida Marana, un ventilador denunciado como sustraído de una capilla.



