YPF aumentó precios de combustibles , otro golpe al bolsillo

Los surtidores de todo el país durante marzo arrojaron que, por primera vez en dos años, las naftas (-2,4%) mostraron un peor desempeño que el gasoil (-1,1%), lo que demuestra la pérdida del poder adquisitivo de los usuarios, donde la Nafta Super, con una baja del 4,1%, fue el principal responsable de este enfriamiento del consumo. Desde que asumió Javier Milei, los combustibles aumentaron un 510%, por lo que, llenar un tanque de un vehículo dependiendo de lo que se cargue, asciende a más de $200.000, cuando en noviembre de 2023 se necesitaba tan solo $13.500-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, el aumento en el precio de los combustibles dispuestos por YPF al cierre de la jornada del día miércoles, fue replicado por el resto de las petroleras, teniendo esta decisión un impacto directo en los sectores vinculados al consumo masivo de los combustibles, como el transporte y la logística, que dependen del precio del gasoil para calcular sus costos operativos. Aclaró que, en la estructura de precios de la nafta y gasoil en nuestro país, el costo del crudo incide sobre el 40% del valor final al público, mientras que el 60% restante, proviene de impuestos, refinanciación, logística, biocombustibles y márgenes comerciales. En nuestro mercado local, los valores quedaron de la siguiente manera: * YPF nafta Súper a $ 2090 (+$21), la Infinia $ 2295 (+$23), el Diésel 500 a $ 2281, el Diésel Premium a $ 2418 (+$168). * En tanto las estaciones de servicios de AXION la nafta Súper a $ 2139 (+$30), la Quantium a $ 2419 (+$20), el gasoil Diésel $ 2329 y el Quantium Diesel a $ 2539 (+$20). * SHELL naftas Súper a $ 2133 (+$14), la V Power a $2415, en tanto el Gasoil Común a $ 2338(+$9) y el V-Power $ 2559 (+$13). * Por último, las de Bandera Blanca la nafta Súper $ 2490, gasoil $ 2470, la premium a $ 2560, el Euro Diésel a $ 2597. Al mismo tiempo, YPF anunció que mantendrá los valores congelados durante los próximos 45 días mediante un mecanismo denominado “buffer” o amortiguador de precios. El sistema consiste en absorber temporalmente los aumentos del barril de petróleo Brent, actualmente en torno a los u$s105, sin trasladarlos al consumidor final. Durante ese período, YPF utilizará una cuenta compensadora para diferir parte de los ingresos. Una vez que se estabilice el contexto internacional, la empresa evaluará cómo recuperar ese monto sin aplicar incrementos abruptos. Desde el Organismo de la Constitución, se advirtió que, a pesar de la estrategia de YPF para contener la inflación, el sistema denominado “buffer” ha recibido diversas críticas y genera preocupación, entre ellas, atraso de precios y presión inflacionaria futura. Por ello, existe temor a que, al finalizar el "buffer", el salto de precios sea mucho más alto y tenga un fuerte impacto en el índice de precios al consumidor (IPC). En lo que respecta a la rentabilidad de las Estaciones de Servicio, sus responsables expresan preocupación por el "congelamiento" de sus márgenes. Al no aumentar los precios al ritmo de los costos operativos (salarios, logística, impuestos), la rentabilidad de las estaciones, especialmente medianas y pequeñas, se ve severamente afectada. Gialluca denunció que, el efecto "Cuenta Compensadora" o Tarifa Diferencial, donde el incremento de precios no aplicado se recuperará mediante una "cuenta compensadora" cuando se estabilice el conflicto, implica que los consumidores deberán pagar más en el futuro para cubrir la diferencia actual.



