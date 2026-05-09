Detuvieron a dos hombres y recuperaron productos cárnicos

• Se llevaban los animales en moto y lo faenaban en las inmediaciones de una casa

Efectivos de la Delegación Jefatura de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) Loma Monte Lindo detuvieron a dos hombres y secuestraron carne porcina que guarda relación con una causa de hurto.

El procedimiento se inició este martes último, alrededor de las 10:00 horas, luego que la damnificada denunció que desconocidos ingresaron a su predio y sustrajeron dos porcinos.

De inmediato, personal policial desplegó tareas investigativas y estableció la identidad de los presuntos autores, quienes habrían trasladado los animales en una motocicleta de 110 cilindradas hasta cerca de un domicilio de la zona para su faena.

Luego los policías determinaron que parte de la carne fue llevada hasta la vivienda de un hombre, quien manifestó desconocer el origen ilícito del producto y lo entregó en forma voluntaria.

También se constató que los porcinos presentaban las orejas seccionadas, maniobra utilizada para eliminar la señal identificatoria de los animales.

Los productos fueron secuestrados en el marco de la causa; mientras que se notificó a los detenidos de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).

INGENIERO JUÁREZ

Recuperaron un secarropas y secuestraron una motocicleta

• El electrodoméstico fue sustraído en el barrio Toba

Integrantes de la Unidad Regional Seis llevaron adelante distintos procedimientos preventivos e investigativos que derivaron en el recupero de un secarropas y el secuestro de una motocicleta de alta cilindrada, conducida por un adolescente de manera imprudente.

En el primero de los procedimientos, efectivos de la brigada del Comando Operativo realizaron tareas investigativas para esclarecer un hecho de robo perpetrado días atrás en el barrio Toba. Como resultado de un amplio relevamiento en sectores aledaños, los policías localizaron un secarropas de 10 kilos, denunciado como sustraído.

El electrodoméstico estaba en poder de un vecino del barrio Palo Santo, quien manifestó haberlo adquirido de buena fe y al tomar conocimiento del origen ilegal lo entregó en forma voluntaria.

El procedimiento fue documentado por personal de Policía Científica, mientras que la damnificada reconoció el secarropas como de su propiedad y agradeció el rápido accionar policial.

Por otra parte, durante patrullajes preventivos realizados sobre la avenida Deguen detectaron que un joven circulaba a bordo de una motocicleta tipo Cross de alta cilindrada e incurría en maniobras peligrosas, a gran velocidad, lo que ponía en riesgo la integridad de transeúntes y demás conductores.

Tras un seguimiento controlado, el conductor fue interceptado sobre la calle Güemes frente a un local comercial, constatándose que se trataba de un adolescente de 17 años.

Luego se verificó que la Honda XR, de 190 cilindradas, sin chapa patente colocada, no registraba pedido de secuestro, aunque el conductor carecía de toda documentación obligatoria para circular, por lo que se procedió al secuestro preventivo de la moto y el joven fue entregado a sus tutores, tras las actuaciones legales.







