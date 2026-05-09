“Un disparate”: La fiscal de Estado rechazó el pedido de intervención de Formosa

La iniciativa impulsada por el senador libertario Francisco Paoltroni generó la reprobación unánime de diversos sectores de la sociedad, por tratarse de un “avasallamiento institucional” sin fundamentos.

La fiscal de Estado de Formosa, la doctora Stella Zabala, calificó de “disparate” al pedido de intervención federal que realizara el senador de La Libertad Avanza (LLA) Francisco Paoltroni, dejando en claro que “no concurre ninguno de los recaudos constitucionales que podrían hacer viable” esta medida excepcional.

“Ya he tenido oportunidad de referirme a lo que implica la intervención federal –explicó la funcionaria-. Me parece un disparate porque no concurre ninguno de los recaudos constitucionales que podrían hacer viable esta medida, ya que funcionan a pleno las instituciones”.

Puso de relieve que “el pueblo vota en elecciones libres y elige sus autoridades”, de manera que “lo único que me queda por decir es que hay que dejar de lado este tipo de pantomimas, dedicarse a tratar de conseguir votos si quieren cambiar lo que no les gusta y no seguir con estos argumentos sin sentido porque no hay uno solo, ni institucional ni político, que justifique algo así”.

Categórica, la fiscal de Estado lamentó que “un senador pida que se intervenga una provincia cuando tendría que estar gestionando cosas a favor” de la jurisdicción que representa.

Sin embargo, como ya reportó AGENFOR, el legislador libertario presentó un único proyecto de ley en lo que va del año, el de intervención. El pedido cosechó un amplio rechazo en sectores tanto locales como nacionales, incluyendo intendentes, docentes, sindicatos, abogados, entre otros, calificándolo de “grave” y “violatorio” de la soberanía formoseña.

Asimismo, Zabala destacó que, pese al “aciago panorama nacional que tenemos”, con una crisis socioeconómica sin precedentes debido a las medidas libertarias de ajuste y desfinanciamiento y “la pérdida de derechos de niños, mujeres, Universidades, personas con discapacidad, jubilados y sectores vulnerables”, en Formosa “el Gobierno provincial continúa trabajando para seguir adelante; esa en la prioridad en este momento”.



