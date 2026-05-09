Solís resaltó que el Plan de Terminalidad Educativa Secundaria “garantiza igualdad de oportunidades”

Esta propuesta se puso en marcha en el Polideportivo del barrio capitalino La Paz. Permitirá que jóvenes y adultos puedan finalizar sus estudios secundarios

El miércoles 13 se llevó a cabo el acto de apertura del Plan de Terminalidad Educativa Secundaria en el Polideportivo del barrio La Paz de la ciudad de Formosa. El vicegobernador de la provincia de Formosa, el doctor Eber Solís participó del encuentro, como también el ingeniero Julio Aráoz, ministro de Cultura y Educación, demás autoridades, docentes, estudiantes e invitados especiales.

Con esta iniciativa, se destacó que el Estado provincial reafirma su compromiso de ampliar la inclusión, garantizar la igualdad de oportunidades y asegurar el acceso a la educación en todo el territorio.

En ese contexto, el Vicegobernador resaltó el inicio del Plan de Terminalidad Educativa Secundaria en el Polideportivo La Paz, “una propuesta que permitirá a jóvenes y adultos retomar sus estudios y finalizar el nivel secundario”.

Este nuevo ciclo tendrá una duración de tres años y comenzó con 60 inscriptos, desde los 18 hasta los 63 años. En ese sentido, afirmó que esto demuestra “que siempre hay tiempo para volver a estudiar y abrir nuevas puertas para el futuro”.

De esa manera, “gracias a las políticas educativas impulsadas por nuestro gobernador Gildo Insfrán, seguimos garantizando más inclusión, igualdad de oportunidades y acceso a la educación en toda la provincia”, acentuó contundente.

En otras palabras, “cada formoseño y formoseña que decide volver a estudiar representa una historia de esfuerzo y superación que merece ser acompañada por un Estado presente”, subrayó.







