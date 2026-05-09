Se realizó una compleja reconstrucción craneofacial en el Hospital de Alta Complejidad

Dicha distinguida institución sanitaria con sede en la ciudad de Formosa protagonizó un nuevo avance en la historia de la medicina pública provincial.

Un equipo multidisciplinario de profesionales del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” (HAC) realizó con éxito una reconstrucción craneofacial escalonada de altísima complejidad, un procedimiento que representa uno de los mayores desafíos dentro de la cirugía reconstructiva a nivel mundial.

Un paciente, con antecedentes de tumor cerebral, presentaba un importante defecto craneal y una extensa herida del cuero cabelludo como consecuencia de múltiples intervenciones quirúrgicas previas. Su situación requería una solución quirúrgica integral, precisa y de múltiples etapas.

La intervención fue posible gracias a la articulación de un equipo multidisciplinario conformado por el doctor Juan Esteban Martínez, del Servicio de Cirugía Craneofacial; la doctora Patricia Décima, el doctor Diego Sosa y Sandra Cañete, del servicio de Cirugía Maxilofacial; la doctora Teresa Vergagno y el enfermero Mario Aquino, de Anestesiología; y la licenciada Ana Moreira, a cargo de la instrumentación quirúrgica. La coordinación entre todas las especialidades fue determinante para el resultado favorable.

El tratamiento se desarrolló en tres fases quirúrgicas sucesivas, cada una de ellas con un nivel de especialización propio.

En la primera etapa se realizó una reconstrucción microquirúrgica mediante un trasplante fasciocutáneo autólogo radial, una técnica que consiste en trasladar tejido vascularizado propio del paciente hacia la zona afectada para restablecer la cobertura en áreas severamente comprometidas.

La cirugía demandó diez horas de intervención y exige un dominio técnico de excelencia, tanto en la planificación como en la ejecución.

En la segunda etapa se procedió a la colocación de expansores tisulares craneales, dispositivos que permiten generar tejido de forma progresiva y controlada para preparar la zona de cara a la reconstrucción definitiva.

Finalmente, en la tercera etapa, se llevó adelante una craneoplastia customizada aloplastica biocompatible para la reconstrucción del defecto óseo craneal.

Un logro que trasciende al paciente

El resultado de las tres intervenciones fue altamente satisfactorio. El paciente recuperó la cobertura craneal, sus estructuras intracraneales quedaron debidamente protegidas y su calidad de vida mejoró de manera significativa.

Pero el impacto de este caso va más allá del individuo. Que una cirugía de esta envergadura haya sido realizada íntegramente en Formosa, en un hospital público y sin costo para el paciente, refleja el nivel de desarrollo que ha alcanzado el sistema sanitario provincial bajo la gestión del Gobierno provincial.

La disponibilidad de recursos humanos altamente capacitados, infraestructura adecuada y equipamiento de vanguardia en el HAC consolida a Formosa como un centro de referencia regional en cirugía reconstructiva craneofacial, y garantiza a sus habitantes el acceso a una medicina de primer nivel sin necesidad de abandonar su tierra.



