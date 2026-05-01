Inició la entrega de una nueva partida de productos Nutrifor en escuelas de la ciudad de Formosa

Con ello se garantiza el Servicio Social Nutricional al fortalecerlo, resaltaron desde el Ministerio de Cultura y Educación

Comenzó este lunes 11 una nueva entrega de los productos de empresa de Alimentos Nutritivos Formosa (Nutrifor) a las escuelas de la ciudad de Formosa. El acto de apertura de la misma fue en la EPEP N° 520 de la Jurisdicción Cinco de la ciudad de Formosa.

En ese sentido, al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Patricia Arguello, delegada zonal de Formosa Capital del Ministerio de Cultura y Educación, resaltó que con esta entrega de los productos Nutrifor “se garantiza desde el Modelo Formoseño el Servicio Social Nutricional a cada uno de los niveles educativos del sistema provincial”.

Los productos “100% formoseños” llegarán “a más de 200 establecimientos educativos de Formosa capital”, informó e indicó que esto se hace “en el presente ciclo lectivo 2026 según un cronograma que se arma de acuerdo a los circuitos y la cantidad de escuelas que se tienen”.

Por tanto, “es más que importante este aporte que recibimos para fortalecer nuestros comedores escolares”, subrayó, ya que, “todos sabemos la situación nacional y la crisis que está atravesando nuestro país, y donde Formosa no está exenta”.

Por tal motivo, remarcó en lo relevante de este hecho protagonizado por Nutrifor, “que colaboran con cada uno de nuestros comedores para lo que es la copa de leche y la merienda en las escuelas”.

Por su parte, Guillermo Escobar, como miembro del directorio de Nutrifor, informó que desde la empresa realizaron el aporte de “mate cocido con leche, leche fortificada y chocolatada”.

Por último, al referirse al inicio de esta asistencia tan importante, Alejandro Recalde, director de la EPEP N° 520, expresó que esto se explica porque Formosa tiene un “Estado presente”, para el cual brindar el Servicio Social Nutricional en los establecimientos educativos es fundamental.

Ello dentro de las políticas del Modelo Formoseño, bajo la conducción del gobernador Gildo Insfrán.



























