Recordaron la importancia que tiene la vacuna antigripal y los grupos de riesgo que deben recibirla

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano insistieron en la función crucial que tiene para prevenir complicaciones causadas por el virus de la influenza, especialmente en las personas más vulnerables.

La vacuna contra la gripe se encuentra incluida en el Calendario Nacional de Inmunizaciones y está destinada a las personas que, por su edad o condiciones específicas de salud, tienen un mayor riesgo de presentar complicaciones acarreadas por el virus influenza, causante de esta enfermedad.

Este año, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, puso en marcha la vacunación antigripal en el mes de marzo, a fin de que dichos grupos puedan recibir la vacuna antes de la llegada del otoño e invierno, época del año que tiene los días más fríos y frescos, cuando los virus respiratorios como este, aumentan su circulación y tienen un mayor impacto en la salud.

En este momento, en el que ya estamos transitando la mitad del mes de mayo y cada vez nos acercamos más al invierno, las autoridades sanitarias recordaron la importancia de que esos grupos vulnerables concurran a los vacunatorios para aplicarse la dosis anual antigripal “ya que esas personas deben repetir esta vacuna una vez cada año”, indicó el jefe del Departamento de Inmunizaciones de la cartera de salud, el licenciado Julio Arroyo.

El profesional recordó que la gripe es una infección viral del sistema respiratorio que se propaga con facilidad. Y, aunque muchas personas se recuperan en un plazo de una a dos semanas, el virus puede ocasionar complicaciones severas, incluso la muerte, en los grupos vulnerables.

Mencionó nuevamente, que entre ellos se encuentran “las embarazadas, que deben recibir la vacuna en cualquier mes de la gestación; las puérperas que deben vacunarse dentro de los 10 días después de haber dado a luz, si es que no se vacunaron durante el embarazo; las niñas y niños que deben aplicarse la vacuna en la edad desde seis meses hasta dos años de vida”.

“También, los adultos mayores que deben aplicarse la vacuna desde los 65 años en adelante; las personas que tienen enfermedades crónicas (cardíacas, respiratorias, renales, cáncer, obesidad y diabetes, entre otras) y tienen entre dos y 64 años. Más el personal de salud que debe vacunarse mientras está en actividad”, enumeró Arroyo, sobre los grupos y edades incluidos en la vacunación antigripal.

Reiteró que la vacuna está disponible en todos los centros de salud y hospitales de la provincia, tanto de la Capital como del interior. Y en el Vacunatorio de La Familia, ubicado en el edificio del Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo”. “Quienes deban vacunarse, solo deben asistir con su DNI. Y en el caso que lo tengan, con su carnet de vacunación, pero si no lo tienen no es un impedimento”, aseguró.

Al concluir, el funcionario informó que además de la vacunación que se realiza diariamente en los efectores sanitarios “periódicamente se organizan operativos de vacunación que se hacen con recorridas por los barrios, casa por casa, no solo en la Capital, sino también en las localidades y comunidades del interior provincial. Por eso, solicitamos que abran las puertas a los vacunadores y quienes deban hacerlo se vacunen para estar protegidos”.











