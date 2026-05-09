Refuerzan la atención a adolescentes con la apertura de un nuevo consultorio en el centro de salud San Antonio

El espacio brindará atención gratuita, confidencial y basada en derechos, sobre salud sexual, salud mental, prevención de violencias y consumos problemáticos, entre otros tantos temas vinculados a las adolescencias.

En el marco de la estrategia provincial para seguir fortaleciendo la atención integral de la salud de los adolescentes, el martes 12 quedó habilitado el Consultorio de Adolescencia en el centro de salud del barrio San Antonio.

La directora del efector sanitario, la doctora Carina Guillard, comentó que el nuevo espacio está destinado a dar un marco formal y continuidad al trabajo que viene realizando el equipo de salud desde el año 2011 “con el proyecto ‘Enseñame, quiero crecer’, que ha tenido excelentes resultados”.

Agregó, que la puesta en marcha de este nuevo servicio gratuito está coordinada en conjunto con el área de Adolescencia, de la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Humano, con el objetivo de brindar una atención con escucha activa, confidencial y un abordaje integral sobre distintos temas.

Acerca de los mismos, mencionó salud sexual y reproductiva, salud mental, violencia, bullying, prevención de consumos problemáticos y proyectos de vida, entre otros, señalando que la atención a las y los adolescentes se realiza sin restricciones, con enfoque de derechos, respeto a la autonomía progresiva y perspectiva de género.

Guillard indicó que, desde el 2011, trabajaron arduamente con las instituciones educativas de esa área programática, abarcando de 1° a 6° año, con charlas de promoción y prevención. “Especialmente con los chicos de la EPES N° 91. Justamente, en la puesta en funcionamiento del nuevo consultorio nos acompañaron los estudiantes de 6º de ese establecimiento escolar”.

Dio a conocer que en los primeros años del proyecto, en ese colegio secundario funcionó el espacio ECO (Espacio Consultor Orientador) para que los adolescentes puedan acercarse a consultar sobre cualquier tema en un ambiente de absoluta confianza y privacidad”.

Y destacó que, aunque en paralelo “siempre dejamos abiertas las puertas del centro de salud para que puedan también acercarse cuando deseen, en el colegio se sentían más libres para preguntar, sacarse dudas, pedir consejos y asesoramiento”.

Seguidamente, valoró que eso resultó de mucha ayuda para bajar las cifras de embarazoadolescente no planificado, por ejemplo. Y, por supuesto, “trabajamos muy bien con la prevención de otras situaciones de salud, enfocados en una atención integral”.

Al finalizar, explicó que ahora, desde la puesta en marcha del Consultorio de Adolescencia se amplía toda esa labor, que será abordada de forma mancomunada entre el equipo multidisciplinario de profesionales del efector y del área de Adolescencia, capacitado para tratar las distintas temáticas que involucran a los adolescentes, incorporando espacios de prevención y promoción de la salud, siguiendo la modalidad de articulación con las escuelas de nivel primario y secundario, y otras organizaciones comunitarias.

Cabe resaltar que con este accionar el Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, avanza en garantizar el acceso de los adolescentes a servicios de calidad, adaptados a sus necesidades y derechos.















































