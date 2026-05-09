Organización sindical reafirmó su apoyo al Modelo Formoseño

En un comunicado, se manifestó “en defensa de la autonomía y del proyecto de provincia que se ha construido entre todos”.

Ante el pedido de intervención federal a la provincia, presentado como proyecto de ley por el senador libertario Francisco Paoltroni, la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (APJAE) rechazó de manera tajante dicho planteo, reafirmando su apoyo al Modelo Formoseño conducido por el gobernador Gildo Insfrán.

“La intención de intervención no es una medida jurídica, es un ataque político directo contra el Modelo Formoseño, que es un sistema que prioriza la justicia social, la dignidad del trabajador y el desarrollo con equidad”, expresaron en el texto difundido.

En ese sentido, denunciaron que “la avanzada de sectores que responden a intereses ajenos al bienestar de la comunidad y que pretenden quebrantar el orden institucional” de Formosa, ante lo cual la asociación sindical manifestó su “defensa a la autonomía y al proyecto de provincia que se ha construido entre todos”.

Remarcaron, a su vez, que el MF “es nuestra garantía”, ya que “mientras en el escenario nacional imperan el ajuste, los despidos y el cierre de empresas, en Formosa contamos con un Estado presente que garantiza la obra pública, la salud, la educación y la dignidad del empleo”.

Reivindicaron aquí a la gestión provincial, resaltando que “ante el recorte de fondos federales, responde con hechos que se materializan en salarios pagados en término y aumentos del 14% que nos posicionan por encima de la media nacional, protegiendo el plato de comida de cada familia trabajadora”.

Asimismo, repudiaron “cualquier intento de intervenir la provincia”, haciendo notar que “el pueblo de Formosa ya eligió su destino y no aceptaremos que desde despachos porteños o mediante complicidades locales se intente torcer la voluntad popular”.

“El ataque a las autoridades provinciales es, en el fondo, un ataque a los derechos conquistados por cada trabajador formoseño”, dilucidaron e instaron a “mantener la unidad y la conciencia clara”.



