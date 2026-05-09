Recuperaron una motocicleta y otros objetos sustraídos

El presunto autor fue identificado mediante el aporte ciudadano y el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad

Integrantes del Departamento Informaciones Policiales, Delegación 8 de Octubre, aprehendieron a un hombre y esclarecieron un caso de robo en una vivienda del barrio 20 de Julio de esta ciudad, con el recupero de una motocicleta y diversos elementos de bazar, perfumería y electrónica.

La intervención policial se concretó tras una rápida tarea investigativa y el aporte realizado por vecinos, más el relevamiento del material fílmico de las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

De esa forma identificaron al sospechoso y rastrearon su desplazamiento hasta el barrio 8 de Marzo, donde finalmente fue interceptado cuando intentaba ocultar lo que llevaba.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron una importante cantidad de artículos de bazar, perfumería y elementos electrónicos transportados en bolsas de consorcio.

También recuperaron una motocicleta de 110 cilindradas sustraída, que fue abandonada en otro sector del mismo conglomerado habitacional.

Posteriormente, en la dependencia policial, la damnificada reconoció tanto el rodado como los demás bienes secuestrados como de su propiedad.

El detenido fue puesto a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones procesales correspondientes.