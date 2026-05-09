Barrio Eva Perón: Los aprehendieron por el robo en un comercio

• El ilícito quedó grabado en cámaras de seguridad que permitió a la policía detener a los sospechosos. La investigación continúa para recuperar los elementos sustraídos

Uniformados de la Subcomisaría República Argentina detuvieron a dos hombres sindicados como presuntos autores de la sustracción de mercaderías de un minimercado ubicado en el barrio Eva Perón, de la ciudad de Formosa.

El procedimiento se concretó durante la madrugada del jueves último, en el marco de una causa judicial por “Robo”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Según la denuncia, desconocidos habrían sustraído algunos artículos del negocio y mediante las averiguaciones y el análisis del material fílmico los policías aprehendieron a los sospechosos de 21 y 31 años, ambos domiciliados en el barrio 7 de Mayo.

Después se los trasladó hasta la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial.

La investigación del caso continúa a fin de recuperar las mercaderías sustraídas y avanzar con el total esclarecimiento del hecho.



