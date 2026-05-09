La Policía esclareció el robo de celulares de un supermercado

• El delincuente quedó registrado por las cámaras de seguridad y horas después fue detenido por personal del Departamento Informaciones Policiales, Delegación 8 de Octubre

Efectivos policiales esclarecieron el robo de teléfonos celulares de un local de venta de equipos informáticos que funciona dentro de un supermercado del barrio República Argentina, sobre la avenida Esteba Laureano Maradona, de la ciudad de Formosa.

El ilícito fue descubierto recién en la mañana de este jueves, cuando el encargado del sector revisó las cámaras de seguridad y observó que alrededor de las 3:20 horas un hombre ingresó al predio luego de cortar el tejido perimetral y acceder por una puerta trasera que se encontraba sin sistema de seguridad.

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad y de acuerdo con las averiguaciones realizadas, minutos después de activarse la alarma del depósito, personal policial adicional solicitó apoyo en el lugar.

Los auxiliares de la justicia y la encargada del supermercado constataron que una puerta del sector posterior estaba sin sistema de seguridad y faltaban varios celulares.

En el lugar trabajaron integrantes de Policía Científica, de la Subcomisaría República Argentina, del Departamento Informaciones Policiales, Delegación 8 de Octubre, y la brigada de investigaciones de la Delegación Unidad Regional Uno, Distrito Cinco.

Rápidamente los investigadores de la Delegación 8 de Octubre concretaron la detención del sospechoso y el secuestro de tres de los cinco teléfonos celulares sustraídos.

Todas las actuaciones realizadas, más el detenido y los elementos recuperados fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia. (Con foto).







