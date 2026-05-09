Estudiantes del NEP y FP N° 30 participaron de una charla sobre cuidados en el embarazo

Organizada por el centro de salud “María Luisa Espinoza”, la actividad brindó información sobre el uso seguro de productos capilares durante la gestación y la prevención del cáncer de ovario.

Con el objetivo de seguir promoviendo el cuidado integral de la salud femenina en todas sus etapas y acercar información para la prevención a las distintas instituciones educativas, el miércoles 13 de mayo, el centro de salud “María Luisa Espinoza” del barrio Juan Domingo Perón llevó adelante una charla destinada a las alumnas adultas que asisten al NEP y FP N° 30.

Durante el desarrollo, se abordaron temas vinculados al uso de tinturas y de otros productos capilares durante el embarazo. Y posteriormente, se habló también del cáncer de ovario, en alusión al 8 de mayo, fecha que evoca la lucha contra esa enfermedad.

La actividad estuvo a cargo del Servicio de Obstetricia del efector sanitario, con el objetivo de brindar información clara y precisa para que las mujeres puedan tomar decisiones seguras sobre el cuidado de su salud, como también de sus bebés.

En cuanto al uso de tinturas para el cabello en mujeres embarazadas, se explicó en qué etapa de la gestación se recomienda su aplicación, qué productos son más seguros y cuáles son los cuidados que deben tenerse antes de utilizarlos.

“Se informó a las alumnas que el uso de tinturas puede realizarse preferentemente a partir del segundo trimestre del embarazo, debido a que en ese período ya se completó la etapa más sensible de formación de órganos del bebé”, explicó la licenciada Iris Aguayo, quien expuso los temas en el encuentro.

Asimismo, remarcó que “es fundamental efectuar previamente una prueba de sensibilidad para evitar reacciones alérgicas o irritaciones en la piel de la embarazada, ya que durante la gestación pueden presentarse cambios hormonales que aumentan su sensibilidad”.

La profesional señaló, además, que, si bien las investigaciones actuales indican que el uso ocasional de tinturas capilares no representa un riesgo importante para el feto cuando se emplean productos adecuados y bajo ciertas recomendaciones “es importante optar por alternativas menos agresivas, libres de amoníaco y que la aplicación se haga siempre, en un lugar con buena ventilación”.

También, la obstetra mencionó a otros tratamientos capilares utilizados habitualmente, como alisados, permanentes y otros que contienen distintos productos químicos y que eventualmente podrían generar efectos perjudiciales tanto para la mamá como para el bebé “por lo que aconsejamos siempre consultar con un profesional de salud antes del uso”, indicó.

Prevención y concientización

Por otro lado, aprovechando que las participantes eran mujeres adultas, la jornada también incluyó un espacio dedicado a concientizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de ovario, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra esta enfermedad, que tuvo lugar el pasado 8 de mayo.

“La idea fue generar conciencia sobre una enfermedad que muchas veces presenta síntomas silenciosos o poco específicos, y por eso es tan importante la consulta médica temprana y los controles ginecológicos periódicos”, expresó la especialista en Obstetricia.

Se dieron a conocer los signos y síntomas más frecuentes y se informó sobre los estudios que se utilizan para el diagnóstico, como ecografías, análisis de marcadores tumorales y otros. En tanto, se hizo también mención a las mujeres que presentan mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad.

En ese sentido, Aguayo remarcó la necesidad de “acudir a la consulta ginecológica periódicamente, y cumplir con los estudios y controles recomendados, porque el diagnóstico precoz puede mejorar considerablemente las posibilidades de tratamiento y de curación, en caso que la enfermedad sea diagnosticada”, sostuvo.

En el cierre, destacó la importancia de este tipo de espacios educativos para la prevención, que permiten acercar información a la comunidad, fortaleciendo el autocuidado y promoviendo hábitos saludables que contribuyen a la salud de las mujeres en todas las etapas de la vida.







