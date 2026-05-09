Presentaron en el FONFIPRO el Fondo de Inversión “Innova” del CFI

La convocatoria de proyectos es exclusivamente para empresas tecnológicas de la provincia

En el salón FONFIPRO de la ciudad capital, en la mañana de este viernes 15, autoridades provinciales participaron de la presentación del Fondo de Inversión “Innova” del Consejo Federal de Inversiones (CFI), una iniciativa destinada a fortalecer el ecosistema de innovación provincial mediante financiamiento para proyectos de ciencia, tecnología e innovación.

Cabe señalar que esta propuesta del CFI junto al Gobierno de la provincia de Formosa, orientada a startups y empresas de base tecnológica con modelos vinculados a investigación y desarrollo (I+D), contempla el financiamiento flexible bajo modalidad de deuda condicionada, con inversiones que podrán oscilar entre USD 200.000 y USD 600.000.

Es decir que se trata de una línea de crédito para proyectos con potencial de impacto productivo y tecnológico, que había sido lanzada en el Centro de Inclusión Digital (CID) por el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez, días atrás.

Por ello, en esa línea se organizó esta presentación, donde Horacio Cosenza, subsecretario de Desarrollo Económico de la provincia de Formosa, reiteró que la convocatoria “es exclusivamente para empresas tecnológicas”.

También, el doctor Camilo Orrabalis, secretario de Ciencia y Tecnología, resaltó este fondo de inversión, ya que “realmente es una buena posibilidad” para impulsar “proyectos con alto contenido científico de innovación”.

En ese sentido, desde el equipo técnico de la Secretaría se ofrecerá un acompañamiento “en distintas cuestiones del proyecto”, señaló, puesto que “dentro de la estructura del área tenemos las partes organizativa, ingeniería y un departamento justamente de innovación y de apoyo como la incubadora tecnológica”.

“Así que tenemos los profesionales que están capacitados para poder ayudarlos a los que tienen el perfil para ingresar a este fondo de inversión desde el punto de vista técnico”, enfatizó Orrabalis, quien incluso agregó “si necesitaran hacer algunas mediciones del prototipo o pruebas”.

Entre otros aspectos que se deberán cumplimentar quienes estén interesados en esta iniciativa que, reiteró, es para “empresas tecnológicas, startups, que tienen como gran componente el conocimiento científico, la innovación y el desarrollo”. Por último, realzó que “los jóvenes del IPF poseen los conocimientos para formar parte de este tipo de proyectos”.







