Activa semana del Programa de Libretas de Salud Escolar en toda la provincia de Formosa

umerosas instituciones educativas de Nivel Inicial y Primario, tanto de la ciudad capital como del interior, recibieron en los últimos días a los equipos de salud para renovar completos controles a las niñas y niños.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y los equipos de los centros de salud y hospitales de toda la provincia, sigue sin pausa con los operativos sanitarios destinados a cuidar la salud de las niñas y los niños que asisten a los jardines de infantes y a las escuelas primarias, tanto de la Capital como del interior.

En ese marco, a lo largo de esta semana, se llevaron a cabo amplias jornadas evaluativas, que abarcaron medición de la tensión arterial, latidos y frecuencia cardiaca, peso y talla; más un completo examen nutricional para cada escolar.

Además, los pequeños fueron destinatarios de la revisión de su estado bucodental, exámenes auditivos y visuales, sumados a otros exámenes pediátricos complementarios, indicados para cada etapa del crecimiento infantil.

Las actividades estuvieron o a cargo de equipos de salud multidisciplinarios, conformados por médicos, enfermeros, vacunadores, odontólogos, nutricionistas y otros profesionales, que con mucha dedicación, compromiso y amor dieron las atenciones.

Inmunizaciones

Asimismo, los operativos incluyeron el control delos carnets de vacunación, con la posterior aplicación de las vacunas que se encuentran incorporadas al Calendario Nacional de Inmunizaciones, de acuerdo a las edades de los escolares, con el objetivo de completar los esquemas correspondientes, tanto a la edad del ingreso escolar, como las indicadas para los 11 años.

Herradura

En relación al accionar, el director del centro de salud de Herradura, el doctor David Casarrubia, comentó que, el jueves 14 de mayo, el personal de salud se trasladó hasta la EPEP N°33 de esa localidad “donde fueron controlados un total de 31 niñas y niños, de los turnos mañana y tarde”.

“Culminamos con mucha satisfacción la actividad en la que fueron evaluados los pequeños de 3° en esta oportunidad y, prácticamente, todos recibieron las atenciones. Solo quedaron unos pocos niños que serán controlados próximamente porque ese día no asistieron”, indicó.

En tanto señaló, que días pasados se concretó el mismo operativo “en la misma escuela, alcanzando a un total de 53 escolares, abarcando a los que están en 6°, también de ambos turnos”.

Casarrubia recordó que la Libreta de Salud Escolar es un documento muy importante “que permite efectuar un mejor control de la salud de las niñas y niños que concurren a los jardines de infantes y escuelas de toda la provincia. Habitualmente, esos chequeos comienzan cuando ingresan a la escolaridad, entre los cinco y seis años. Y se reiteran en 3° y 6° de la primaria, a fin de renovar los exámenes desde las distintas especialidades y actualizar los datos de la libreta”.

En relación al trabajo desplegado desde su centro de salud, informó que el equipo organiza operativos programados que se desarrollan a lo largo del año, con el traslado hasta los distintos establecimientos educativos de la localidad para realizar los controles correspondientes”.











