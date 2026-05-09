El centro de salud “Dr. Jorge Luis Diez” enseñó sobre la importancia del botiquín de primeros auxilios

Se dictó una charla didáctica destinada a las niñas y los niños que asisten al establecimiento de Nivel Inicial, con el objetivo de acompañar el proyecto escolar de la Feria de Ciencias 2026.

El Gobierno de la provincia de Formosa, por medio del centro de salud “Dr. Jorge Luis Diez” del barrio La Pilar, llevó adelante una charla educativa destinada a los escolaresdel nivel inicial del JIN N°6 “Armando De Vita y Lacerra”, donde se abordó la importancia del botiquín de primeros auxilios y su correcta utilización.

La actividad fue organizada de manera conjunta con la dirección del establecimiento educativo, teniendo en cuenta que el botiquín de primeros auxilios será el tema central que los pequeños trabajarán en la próxima Feria de Ciencias 2026.

La directora del efector sanitario, la doctora Laura Martínez, explicó que “la propuesta surgió para acompañar el proyecto del jardín en el marco de la Feria de Ciencias”, un evento que se repite todos los años a nivel provincial, donde participan los jardines de infantes, así como las escuelas de Nivel Primario y Secundario, con distintas temáticas adaptadas a cada curso.

“Entonces, desde salud colaboramos, brindando información clara, sencilla y adecuada a la edad de los jardineritos, en este caso, para que puedan reconocer qué es un botiquín y para qué sirve”, indicó la médica.

El desarrollo se realizó mediante explicaciones simples, juegos e intercambio de preguntas, buscando que los chicos puedan comprender la importancia de cuidar su salud y de actuar responsablemente en caso que ocurra algún accidente o evento en el que se pueda necesitar utilizar el botiquín de primeros auxilios.

Durante el encuentro, los profesionales detallaron cuáles son las situaciones en las que puede utilizarse un botiquín de primeros auxilios, qué elementos básicos debe contener y cuál es la función de cada uno de ellos.

“Les mostramos a los chicos los distintos elementos, como gasas, vendas, curitas, algodón, alcohol, entre otros, explicándoles para qué se usan y la importancia de avisar siempre a un adulto ante cualquier accidente o malestar”, señaló Martínez.

Asimismo, remarcó que uno de los objetivos principales fue promover hábitos de cuidado y prevención desde edades tempranas. “Es muy importante que los niños aprendan, de forma didáctica, que el botiquín ayuda a brindar una primera atención pero que es fundamental la asistencia de un adulto y la atención de un profesional de salud”, apuntó.

También se les enseñó que el botiquín debe permanecer siempre en un lugar limpio, ordenado y fácil de encontrar.Y se hizo hincapié en que “nunca, bajo ninguna circunstancia, deben tomar medicamentos por sí solos, y en caso que alguna persona sufra un golpe, una herida y episodios similares, debe ser comunicado inmediatamente a la maestra o al adulto que esté más cerca”, agregó.

Para complementar la jornada, el equipo de salud preparó especialmente un botiquín completo que fue entregado de manera gratuita al jardín para acompañar las actividades escolares y fortalecer las acciones de cuidado dentro de la institución.

Al finalizar, la directora resaltó que la charla “fue muy participativa por parte de los chicos. Estamos muy contentos por eso”. En tanto, hizo notar que “la educación para la promoción de la salud y la prevención van de la mano y son fundamentales desde la infancia”. Por eso “es tan importante el trabajo articulado con las escuelas”.







