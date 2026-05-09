Múltiples operativos terminaron con detenidos, elementos recuperados y secuestros

• Se intervinieron en causas de amenazas, robos, estafas y violencia familiar

Efectivos de la brigada de investigaciones del Comando Patrulla de Seguridad Urbana realizaron un amplio dispositivo de seguridad en distintos barrios de la ciudad Clorinda con resultados altamente positivos.

Uno de los operativos se concretó en el barrio Toba, donde integrantes de fuerza detuvieron a un hombre de 42 años, imputado en una causa judicial por “Amenazas”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia.

Luego, en la calle Chaco y 12 de Octubre, los investigadores capturaron a otro sujeto acusado de robar una caja con comestibles, que fue recuperada durante el procedimiento.

En otro hecho, recuperaron una bordeadora de césped robada, marca Tramontina, durante recorridas preventivas en el barrio Obrero, mientras que el sospechoso escapo hacia una zona de esteral al advertir la presencia de los uniformados.

A todo esto, el damnificado reconoció la máquina como de su propiedad.

Por otra parte, detuvieron a un joven de 23 años en el barrio 742 Viviendas, involucrado en una causa judicial por estafa.

Luego, durante recorridas en el barrio San Miguel, los auxiliares de justicia secuestraron un equipo de música presuntamente robado. El principal sospechoso lo abandonó al escapar por los pasillos internos del barrio.

Finalmente, en el conglomerado habitacional 216 Viviendas fue detenido un hombre de 27 años, imputado en una causa por “Lesiones agravadas por el vínculo y amenazas”.

Todos los detenidos y secuestros quedaron a disposición de la Justicia provincial, mientras continúan las tareas investigativas en las distintas causas.



