Anularon un aguantadero de motos robadas

• ⁠ También hallaron diferentes elementos que interesan en la investigación

Integrantes de la brigada de investigaciones de la Unidad Regional Uno (UR-1) hallaron una casa del barrio Fray Salvador Gurrieri de la ciudad de Formosa, aprehendieron a un sujeto de 22 años y secuestraron moto partes robadas, más herramientas utilizadas para el desarme de motocicletas.

El procedimiento se concretó este lunes por la tarde, en el marco de una investigación por una causa de “Robo”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Durante el mandato judicial, los investigadores encontraron en el patio posterior de la vivienda gran cantidad de partes de motocicletas esparcidas, entre ellas carenados, tanque de combustible, ruedas, tablero, guardabarros, entre otros repuestos.

Tras verificar los números de cuadro y motor, se confirmó que una de las motocicletas registraba pedido activo de secuestro, además de hallarse una chapa patente perteneciente a otra moto denunciada como robada el año pasado en el barrio San Isidro.

En el lugar también secuestraron herramientas que serían utilizadas para el desguace de rodados.

Como resultado del procedimiento, fue detenido el propietario del inmueble, un joven de 22 años, que quedó a disposición de la Justicia provincial.