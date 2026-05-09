“La Universidad pública está en peligro”, advierten tras la masiva marcha universitaria

La Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) recabó testimonios en la nueva manifestación para exigir que el Gobierno nacional cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.

La cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente se llevó a cabo este martes 12 en todo el país.

Convocados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, estudiantes, docentes, no docentes e investigadores se movilizaron en la Capital Federal y las provincias argentinas ante el sostenido incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada.

La administración libertaria sigue infringiendo el acatamiento a fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de la norma –que apunta a una recomposición de salarios y becas, entre otras cuestiones-, ante la reducción del presupuesto para el sector y la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos tanto de docentes como de no docentes.

Si bien el acto central se desarrolló en la Plaza de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires, en las jurisdicciones provinciales se registró una amplia adhesión a la medida, como sucedió en el caso de Formosa.

En la Plaza San Martín de la Capital, lugar donde se concentraron las delegaciones para marchar por el centro de la ciudad, la profesora Karina Giménez, docente de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), enfatizó que “esta es una lucha que debemos darla colectivamente, ya que no es sólo por el trabajo docente, sino por la calidad educativa, por los estudiantes, por las instituciones, por el respeto a la ley. No debe ser no solamente un mensaje, sino una concreción real”.

Remarcó que “la Universidad es uno de los pocos hechos históricos que nos ha reunido a los argentinos y ahora está en peligro”, advirtiendo que “nos pretenden castigar con un desfinanciamiento cruel que sólo desnuda cuáles son los objetivos de este Gobierno nacional”.

En ese sentido, llamó a estar “más presentes que nunca” para defender a las casas de estudios. “Soy hija de la Universidad pública, así que a pelear por la calidad educativa y por el derecho que tenemos todos”, exhortó.

Además, aprovechó la ocasión para aclarar que ante la grave crisis institucional que atraviesa la UNaF, donde se encuentran suspendidos tanto el rector como varios decanos por serias irregularidades, “la institución no es sólo escándalos, también estamos nosotros, los educadores, los no docentes y los estudiantes que realmente acuden a cumplir sus sueños”.

De manera que “tenemos que estar más firmes que nunca para decir: ‘Milei cumplí con la ley’, porque la vulneración de derechos, sobre todo en democracia, la que tanto nos cuesta construir día a día, es un llamado de atención”, afirmó contundente.

“Debemos estar informados, certeros y no dejarnos comer la cabeza”, robusteció, alertando que “nos pretenden correr con el tema de las auditorías y demás” para confundir a la ciudadanía.

Dejó en claro que dichos informes están hechos, pero “no llega el dinero asignado por ley, que debería cumplimentarse para que podamos seguir con los proyectos de investigación, las becas, los programas y el normal funcionamiento de las instituciones”.

“Que no nos distraigan –demandó-. En las aulas está la verdadera construcción de identidad, de memoria y del futuro de la Argentina”.

Representación estudiantil

Angélica Cabrera es estudiante de la UNaF, oriunda de la localidad de Riacho He Hé. Este martes estuvo en la Plaza San Martín de Formosa, sumándose a la manifestación en defensa de la Universidad pública.

“Fue una jornada súper importante, ya que se trató de la cuarta marcha que a nivel nacional se organizó con todos los claustros universitarios y la sociedad en sí, porque el pueblo argentino está a favor de la educación pública, que es una herramienta invaluable de ascenso social”, afirmó.

Puso en valor que la Universidad pública, “para los que venimos del interior, que tenemos padres humildes, trabajadores, es una posibilidad poder tener ese ascenso social gracias a esforzarte y estudiar”. De otra manera, “no hubiese podido ir a una Universidad privada. Soy del interior, mi mamá es maestra jubilada y mi papá es empleado municipal. Me sería imposible pagar, además de un alquiler en la Capital, una cuota en una institución privada”.

Por ello, exigió que “la ley se cumpla y le pedimos al presidente Milei que haga caso a lo que dijo la Justicia. Es muy importante porque hay muchas casas de estudios que corren riesgo de cierre”.

“Quise venir a marchar por mis derechos, por mi futuro y el de mis compañeros que no tienen la posibilidad de poder ir a una Universidad privada”, contó Florencia Benítez, estudiante secundaria.

Y continuó: “En Argentina tenemos de las mejores Universidades públicas del mundo y hay que defenderlas. La educación es un derecho muy importante y este Gobierno, aunque nos quiera tener de ignorantes, no va a poder quitárnoslo. Vamos a salir a las calles a marchar y a protegerlo”.



