Capturaron a hombres involucrados en causas judiciales

• Los casos se realizaron en los barrios Fray Salvador Gurrieri, Sagrado Corazón y La Floresta de la ciudad capital

Policías de distintas dependencias desarrollaron intervenciones que terminaron con la detención de cuatro hombres involucrados en causas judiciales por violencia de género, desobediencia judicial y delitos contra la propiedad.

El primer procedimiento se concretó en el barrio Fray Salvador Gurrieri, donde personal de la Comisaría Seccional Novena detuvo a un hombre de 35 años, imputado en una causa por “Amenaza y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género”.

La intervención se originó tras la denuncia de una mujer, quien manifestó que su expareja la mantenía encerrada en la vivienda familiar bajo amenazas, sin poder salir del lugar.

Con autorización de la víctima, los efectivos ingresaron al domicilio y detuvieron al individuo.

Por otra parte, los integrantes del Comando Radioeléctrico Policial Zona Seis detuvieron a un hombre en el barrio Sagrado Corazón por registrar pedido de captura vigente en una causa por “Hurto en grado de tentativa”.

La otra intervención tuvo lugar en el barrio La Floresta, donde los policías de la Comisaría Seccional Tercera desplegaron patrullajes preventivos por distintos pasillos y sectores hasta detener a un sujeto buscado en una causa de “Desobediencia judicial en contexto de violencia de género”.

Minutos después, tras la denuncia de un vecino por la sustracción de objetos, los uniformados identificaron y detuvieron al presunto autor en un sector descampado conocido como “La Quinta”.

Durante el procedimiento también secuestraron prendas de vestir que coincidían con las observadas en los registros fílmicos del hecho.

Todos los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial y quedaron alojados a disposición de la Justicia provincial.



