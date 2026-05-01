La mujer del exrector seguirá suspendida e inhabilitada para ejercer cargos públicos

La crisis institucional en la Universidad Nacional de Formosa suma un nuevo capítulo explosivo. La Justicia Federal confirmó la plena vigencia de la medida cautelar que aparta de sus funciones al rector Augusto César Parmetler y a la titular de la Secretaría Privada y Despacho ß Zully Mabel Rivero por un plazo de 90 días, en el marco de una investigación por presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y designaciones ilegales dentro de la UNaF.

Aunque la defensa de los funcionarios cuestionados presentó un recurso de apelación, el Juzgado Federal N°1 fue contundente: el recurso fue concedido con “efecto devolutivo”, lo que significa que la suspensión debe cumplirse de manera inmediata mientras la Cámara Federal de Resistencia revisa el expediente.

El fallo representa un duro golpe político y judicial para el ex rector procesado y para Zully Rivero, una de las más cuestionadas de la actual conducción universitaria,además de ocupar múltiples cargos y señalada por distintos sectores académicos por avalar decisiones arbitrarias (ella está detrás de las de la persecución laboral y hostigamiento a nodocentes y monotributistas), maniobras administrativas irregulares y un esquema de poder que hoy quedó bajo la lupa de la Justicia Federal.

La resolución deja además expuesta la gravedad institucional que atraviesa la UNaF: mientras avanzan las investigaciones judiciales, las máximas autoridades continúan cada vez más aisladas y condicionadas por denuncias que ya trascendieron el plano político para convertirse en una causa federal de enorme impacto.

El Rectorado y el Consejo Superior ya fueron notificados oficialmente para garantizar el cumplimiento efectivo de la medida cautelar. En otras palabras, Parmetler y Rivero deberán permanecer apartados de sus cargos mientras la Justicia determina el alcance de las responsabilidades penales investigadas.



