La EJI N° 21 del barrio Namqom celebró sus 23 años de aniversario

En el marco de los festejos, la directora resaltó el acompañamiento del Ministerio de Cultura y Educación y también distinguió el compromiso de las familias con la institución

Este viernes 15 de mayo, la Escuela Jardín de Infantes N° 21 celebró 23 años de vida institucional. Por ese motivo, en sus instalaciones se organizó durante la mañana un festejo especial en un escenario montado para la ocasión, en donde los niños y las niñas, que estaban preparados con atuendos, realizaron interpretaciones.

Por tanto, fueron los protagonistas en este nuevo aniversario de la institución del Nivel Inicial de la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) del barrio Namqom de la ciudad de Formosa.

“Son 23 años de trabajo en la Escuela Jardín de Infantes”, sostuvo la directora Ana Almirón, quien subrayó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que allí se les brinda “siempre las mejores oportunidades a nuestros niños”.

Detalló que “en dos turnos funciona esta institución para cuatro y cinco años, donde a la mañana hay cinco salas y a la tarde, cuatro. También resaltó que “tenemos un plantel profesional docente compuesto por nueve maestras jardín de infantes y la misma cantidad de MEMAS. Además de aquellos con cambios de funciones”.

Asimismo, valoró a “las cocineras que son parte muy importante de nuestra institución que brindan el Servicio Social Nutricional a los niños”.

Particularmente, la directora declaró que ella hace 23 años que trabaja allí, “por ello me siento ya parte de la comunidad y digo que los niños son nuestros hijos, ya que son una parte esencial de nuestra vida, más allá de lo profesional”.

Por esa razón, contundente aseguró que el objetivo principal que se persigue es “revalorizar la cultura y los valores, es decir, resignificar todo aquello que fue transmitido de generación en generación, sobre todo, la lengua materna”.

Para que “no se pierda lo más importante que tiene esta comunidad que es su identidad cultural”, acentuó, significando también “el total acompañamiento y apoyo” que se tiene desde el Ministerio de Cultura y Educación del Gobierno de Formosa.

En especial, “y sobre todo de la Dirección de Educación Inicial”, para así, “brindar las mejores oportunidades” en el marco del Modelo Formoseño, apuntando a “que la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) alcances sus objetivos”.

Después, hizo alusión a que “la enseñanza cambio con el correr del tiempo, pero lo que siempre se mantuvo en la institución es ese trabajo de hormiga. De esa manera, podemos decir que hoy las familias se comprometen en un 100% con la educación de sus niños y han entendido el rol fundamental que cumple el Nivel Inicial”.

Por último, dijo que este año “la matricula es de 170 niños y niñas”, agregando que una de las características que tiene esta comunidad del Namqom es su diversidad. Allí la gran mayoría de las familias son originarias de las etnias Qom y Pilagá también, concluyó.



