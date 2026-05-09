Bau Yahari lanzó la preventa de su nuevo libro “Proemio de un comediante :(”
Es la quinta obra del autor formoseño donde se dedicó a narrar una novela en verso haciendo dialogar a pensadores clásicos con filósofos contemporáneos y explorar los pesados vestigios del amor y el desamor.
El joven escritor formoseño, Bau Yahari, presentó la preventa de su nuevo libro “Proemio de un comediante :(“ editado por Sueñera Ediciones, sello de la Revista Sudestada, que estará disponible durante los próximos dos meses y podrá adquirirse a través de la web https://linktr.ee/proemiodeuncomediante al precio de 15 mil pesos.
Se trata de la quinta obra de este prometedor autor que, en esta oportunidad, elige narrar un poemario donde, fiel a su estilo, cita a pensadores clásicos de su preferencia como Slavoj Žižek, Jorge Luis Borges, Charles Bukowski y Jacques Lacan y los hace dialogar con grandes filósofos contemporáneos como Cristian “El Pity” Álvarez, Don Ramón e, inclusive, un juego online que está en auge: el Fornite.
Con la impronta que lo caracteriza, Bau Yahari construye los relatos de esta “novela en verso”, como él mismo la define, desde lo profundo de sus sentimientos y pensamientos con un análisis exquisito de su propio ser y los metadiscursos que lo atraviesan y lo invitan a una introspección constante de sus vivencias, sobre todo, amorosas.
Es una serie de poemas cortos, fáciles de leer pero que logran calar hondo en los lectores, principalmente en aquellos que intentan acercarse, o volver, a la lectura como herramienta de resistencia frente a un mundo que presenta alternativas de entretenimiento cada vez más efímeras e insignificantes.
Sobre el autor
“Abro un Word en mi celular, si mal no me equivoco, y escribo. Creo que mi primer poema fue uno que decía: “Veo en vos / lo que Zezé veía / en su planta de naranja lima”, que era como una referencia a mi libro favorito de Vasconcelos”, recordó Bau Yahari al referirse a sus inicios como escritor.
Y consideró que, desde ese entonces, “ya comenzaba a buscar una lírica, una analogía, etcétera” aunque, reconoció: “No sé bien qué habré sentido realmente en ese momento, pero sí recuerdo que a esa obra la titulé Trazos de amor desesperanzados, y enseguida fui escribiendo un par de poemas más”.
Ese inicio fue un punto de inflexión en su carrera porque “la escritura era el único escape que tenía de la realidad, la forma de hacer catarsis y, con el tiempo, también entendí que era lo único que sabía (y sé) hacer bien”.
“Mis poemas surgen en un entorno de tristeza, melancolía y nostalgia. No mantengo ninguna estructura ni rutina puntual; escribo cuando lo necesito. Aun así, más o menos he hecho el cálculo y termino escribiendo alrededor de cuatro horas diarias”, detalló.
En ese sentido, el joven escritor también lamentó que “los jóvenes no leen ni escriben poesía” por lo que “no hay un panorama amplio” aunque “ni siquiera yo la recomiendo”.
“Quien cae en la poesía es porque ya también cayó —o está a punto de caer— en la vida. Yo mismo detesto escribir, porque escribir significa estar triste. Yo cuando escribo es porque estoy mal; cuando estoy feliz no escribo. No tendría razones para escribir cuando me encuentro alegre. Me dedicaría exclusivamente a disfrutar de esa emoción”, reflexionó.
Pero, reconoció que “la lectura sí es útil” sobre “filosofía, literatura, ciencia, teología, psicología, reflexión, por supuesto” e insistió en que “la escritura no” porque “eso hay que dejarlo a la otra gente, la que se está por morir, así como yo o como el resto de escritores”.
Bau Yahari nació en Formosa capital, en el año 2007 y actualmente es escritor. Durante su corta pero provechosa vida escribió cinco libros y alguno traducido al inglés.
Entre sus títulos destacan Ensayo sobre la inconformidad, Este inevitable miedo a perderte y Cinco poemas inéditos. Su obra articula la filosofía, el psicoanálisis y la cultura pop, con producciones alrededor de las teorías de Slavoj Žižek y Karl Marx.
También escribió artículos y ensayos en la Revista Ardea (UNVM). Ha sido miembro de diversas instituciones, entre ellas la Sociedad Argentina de Escritores, la Asociación de Filosofía Argentina y la Asociación Argentina de Salud Mental. Diplomado en Salud Mental Laboral (POLISURA), en la actualidad, cursa la Licenciatura en Psicología (UCP) y la carrera de Locutor Nacional (ISPAF).