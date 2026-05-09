Araoz en Puesto Ramona: “La inversión en educación es posible por la gestión responsable y eficiente de los fondos públicos durante más de 23 años”

El responsable de la cartera educativa valoró las 1562 obras educativas inauguradas durante la gestión de Insfrán y ratificó su desafío de consolidar un sistema educativo de calidad.

El ministro de Cultura y Educación, ingeniero Julio Araoz, habló en el acto de inauguración de la refacción y ampliación de la EPEP N°366 “República del Perú” de Colonia Puesto Ramona correspondiente a la Delegación Zonal Belgrano y ratificó que “hemos asumido el desafío de consolidad un sistema educativo de calidad” por lo que, “hoy aquí, estamos reafirmando la ruta estratégica definida por el Modelo Formoseño”.

En el inicio de su alocución, recordó que el pasado martes 12, participó con la cartera que conduce de la Primera Feria Ganadera Paippera en San Francisco de Laishí, cuyo remate exitoso benefició a los pequeños productores de la región y aseguró que este evento es “una prueba concreta del rol de un estado promotor del desarrollo que crea las condiciones para que los sectores productivos expresen su capacidad de transformación”.

“Se diseñan así y se aplican políticas públicas que generan condiciones de equidad y transparencia en las transacciones, con un claro beneficio hacia nuestros pequeños productores como en este caso. Allí se comprobó el trabajo articulado entre diferentes organismos del Estado y el sector privado”, sostuvo.

Asimismo, el funcionario señaló que, “hoy aquí, con el mismo espíritu el Estado provincial invierte en obras como estas, reafirmando la ruta estratégica definida por el Modelo Formoseño” y que “así los principios de equidad territorial se materializan en esta región, como sucede en los cuatro puntos cardinales de nuestro territorio”.

“Hemos asumido el desafío de consolidar un sistema educativo de calidad, pero en ocasiones la realidad nos interpela con nuevas situaciones problemáticas”, indicó; y destacó el “compromiso” de los docentes, los estudiantes, las familias y las fuerzas de seguridad, al poner en marcha el Protocolo de actuación para prevenir, detectar e intervenir ante la presencia de armas u objetos peligrosos en establecimientos educativos, ya que “la Comunidad Organizada logró preservar el valor más preciado que es la vida”.

En ese sentido, Araoz destacó también la reciente ley aprobada por la Legislatura provincial que regula el uso de los dispositivos móviles en las aulas “en una muestra de consenso”.

Y aseguró que, estos temas, son parte de la agenda central de la educación, “así como el Programa Provincial de Educación Digital destinado a docentes, estudiantes de todos los niveles y modalidades y familias, que lanzamos el pasado lunes”.

“Nuevamente aquí, esta acción resulta del trabajo coordinado interinstitucional, de las áreas de defensa del consumidor, ciencia y tecnología y educación. Esto es posible porque la pedagogía del cuidado no se declama, sino que es una práctica efectiva a través de nuestras políticas públicas”, aseveró.

Estas acciones, manifestó el Ministro, “se suman” a la movilización histórica que ocurrió el pasado martes 12, en todo el país, para defender la educación pública argentina; y remarcó que, en Formosa, “la inversión en educación es posible por la gestión responsable y eficiente de los fondos públicos durante más de 23 años con superávit fiscal, manteniendo el equilibrio en las cuentas en contextos económicos complejos”.

“El superávit operativo tiene un claro destinatario: el Pueblo formoseño. Por todo esto, en este tiempo difícil para la Patria, cuando la desintegración social muestras niveles alarmantes, aquí tenemos la claridad necesaria para nuestra tarea”, garantizó.

Y profundizó: “Porque la Educación es Justicia Social ahora y en el futuro. Porque forja la voluntad y la conciencia crítica de un Pueblo. Porque transmite valores esenciales que fortalecen nuestra identidad”.

Sobre el final de su discurso, Araoz puso en valor la obra educativa 1562 de la gestión del gobernador Gildo Insfrán en todo el territorio provincial y, destacó, que al faltar pocos días de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, “en el costado norte de la Patria, resaltamos el valor de las palabras que se perfeccionan cuando alcanzan su realización en obras”.

“Son una expresión del Buen Espíritu que irradia humanismo pleno en el siglo XXI. Por esto, el Modelo Formoseño y la Constitución de Formosa definen el camino, fieles a nuestra esencia, a nuestro proyecto provincial y a su Conductor”, concluyó.



