El Club Digital inicia los talleres de programación y robótica para niños en el CID

El lanzamiento oficial se realizará este sábado 16 de mayo a las 9.15 horas en el Centro de Inclusión Digital “Eva Perón”, ubicado en el barrio Fray Salvador Gurrieri de la ciudad capital.

La propuesta, impulsada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia de Formosa y el Centro de Inclusión Digital “Eva Perón” (CID), busca promover la alfabetización digital temprana a través de talleres gratuitos destinados a niños y niñas de entre 5 y 12 años.

Los participantes accederán a espacios gratuitos de formación tecnológica orientados a la programación, robótica, electrónica y pensamiento lógico. La iniciativa tiene como objetivo acercar herramientas digitales a las infancias formoseñas mediante propuestas lúdicas, creativas e inclusivas.

El programa es impulsado de manera conjunta entre la Secretaría de Ciencia y Tecnología y el CID, entendiendo que la alfabetización temprana constituye una herramienta fundamental para construir igualdad de oportunidades en la era digital.

Las actividades se desarrollarán todos los sábados en el Centro de Inclusión Digital “Eva Perón”, ubicado en el barrio Fray Salvador Gurrieri (ex Lote 111), un espacio equipado con computadoras con acceso a internet, programas actualizados de programación y juegos didácticos destinados a fortalecer el aprendizaje práctico y participativo de los niños.

A través de estas propuestas, los participantes no solo incorporan habilidades técnicas vinculadas al desarrollo digital, sino que también fortalecen capacidades relacionadas con el trabajo en equipo, la creatividad, la innovación y la resolución de problemas.

Las actividades se desarrollan mediante metodologías basadas en el aprendizaje activo, con dinámicas lúdicas y participativas que favorecen la transferencia de capacidades tecnológicas en etapas tempranas. Las clases estarán acompañadas por un equipo interdisciplinario integrado por psicopedagogos, especialistas en informática y profesores de carreras vinculadas a la tecnología.

El "Club Digital" se establece como un dispositivo de formación técnica donde se imparten contenidos vinculados a programación aplicada, robótica educativa y desarrollo del pensamiento lógico-matemático.

Estas dimensiones se abordan mediante metodologías de aprendizaje activo, diseñadas para facilitar la transferencia de capacidades tecnológicas en etapas tempranas. Además, permitirá a los niños aprender los principios fundamentales de la robótica mediante actividades de ensamblaje y desmontaje de componentes, facilitando el acercamiento temprano a conocimientos que hoy resultan esenciales en los ámbitos educativo, laboral y social.

Tecnología, conectividad y formación gratuita

El CID “Eva Perón” fue planificado para llevar conectividad y formación tecnológica gratuita a 15 barrios de la ciudad de Formosa, consolidándose como una política pública que apuesta a la inclusión digital y al acceso equitativo al conocimiento.

En ese marco, se posiciona además como un núcleo ejecutor de políticas públicas de inclusión digital, impulsadas por el Estado provincial para garantizar oportunidades de formación tecnológica y reducir las brechas digitales mediante propuestas educativas gratuitas e inclusivas destinadas a las nuevas generaciones formoseñas.

En Formosa, el acceso a la tecnología, la conectividad y la alfabetización digital son entendidos como derechos de cuarta generación que el Estado provincial garantiza mediante políticas públicas inclusivas e igualitarias. Bajo esta visión, el Club Digital se constituye como una iniciativa orientada a la democratización del conocimiento y al fortalecimiento de la soberanía digital, permitiendo que niños y niñas formoseños accedan gratuitamente a herramientas tecnológicas fundamentales para su desarrollo.

A través del Club Digital y el CID se generan oportunidades reales para que las nuevas generaciones puedan desenvolverse en un mundo cada vez más digitalizado, reduciendo la brecha tecnológica y consolidando un modelo de inclusión con igualdad de oportunidades para todos los formoseños.

Para más información sobre los días y horarios del Club Digital, los interesados pueden ingresar al sitio web https://cidformosa.net/ o al Instagram https://www.instagram.com/cid_formosa/; también acercarse a su sede ubicada en Avenida Los Pioneros y calle 12 de Octubre, en el barrio Fray Salvador Gurrieri (exLote 111), de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 16 horas.















