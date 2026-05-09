El 13 de junio llega la Segunda Expo Ingeniería Formosa al Galpón G

Como antesala estratégica, el viernes 12 de junio el Polo Científico y Tecnológico será sede de una jornada especial sobre bioingeniería y medicina aplicada, explorando las últimas innovaciones que transforman el sector sanitario.

El Colegio Público de Ingenieros de Formosa anunció la realización de la 2da Edición de la Expo Ingeniería Formosa, que se llevará a cabo el próximo sábado 13 de junio en el Galpón "G" de la Costanera. Bajo el lema "Del conocimiento a la acción", el evento busca consolidarse como un espacio clave para mostrar el impacto de la ingeniería en la vida cotidiana y en el desarrollo económico de la provincia.

La nueva edición llega luego del éxito alcanzado en 2025, cuando más de 41 expositores participaron de una propuesta que logró vincular al sector público, privado y a la comunidad. Además de su contenido técnico, la Expo se destacó por su perfil integrador, con la participación de escuelas técnicas y un patio gastronómico que convirtió la jornada en un evento social para toda la familia.

Como parte de las actividades previstas, el 12 de junio se desarrollará una jornada especial sobre bioingeniería y medicina aplicada a la ingeniería en el Polo Científico y Tecnológico, donde especialistas abordarán los avances y desafíos de la innovación tecnológica en el ámbito sanitario. Además, la Expo contará con un espacio destinado a la Jornada Regional de JOREIC, que reunirá en Formosa a jóvenes estudiantes de ingeniería de toda la región, quienes participarán activamente de las actividades y tendrán un sector especialmente dedicado dentro de la muestra.

Nodos del Desarrollo

Para este 2026, la organización prevé una mayor participación de empresas y una estructura dividida en Nodos del Desarrollo. Los asistentes podrán recorrer espacios dedicados a Infraestructura —vial, hídrica y energética—, Industria y PYMEs, y Polo Sanitario. En cada nodo se exhibirán soluciones concretas vinculadas a robótica médica, biosiderurgia y conectividad, tecnologías que ya tienen impacto en la realidad provincial.

La jornada incluirá charlas magistrales por la mañana y talleres interactivos por la tarde, con entrada libre y gratuita. Desde la organización invitan a profesionales, estudiantes y al público en general a participar de una propuesta que pone en valor el talento local y el rol de la ingeniería como actor clave en el futuro en Formosa.

26 Seminario "Experiencias de Innovación en Salud: EXPO Ingeniería 2026"

Como antesala al evento principal, el viernes 12 de junio se llevará a cabo en el Salón Auditorio del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación un seminario especializado que funcionará como un espacio estratégico de diálogo y lazos colaborativos. La jornada, destinada a profesionales, empresas del sector salud y estudiantes avanzados de la región y países limítrofes, comenzará con una recorrida técnica por el predio para luego dar paso a una serie de charlas de alto nivel. Entre los ejes centrales, se destacan las presentaciones sobre robótica aplicada a la medicina y la conectividad de equipos médicos, abordando desde el estado del arte en robots quirúrgicos hasta las nuevas posibilidades de implementación tecnológica en el sistema sanitario regional. En este sentido se espera la presencia de colegios profesionales de Misiones, Corrientes, Chaco y Paraguay, con el centro de ingenieros de ese país. Además de universidades regionales como la UT N y la UNNE, entre otras instituciones y empresas de la zona.







