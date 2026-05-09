Barrio San Juan Uno: Terminó detenido tras incendiar la moto de su pareja

Los vecinos extinguieron el fuego

Efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta detuvieron a un hombre de 20 años, acusado de incendiar la motocicleta Zanella ZB de su pareja, en el barrio San Juan Uno, de la ciudad de Formosa.

Alrededor de las 21:00 horas del miércoles último, los policías verificaron un requerimiento por un inconveniente de pareja, en el sector de la vía férrea y barrera.

Allí se entrevistaron con una joven de 20 años, quien comentó que su pareja se puso violenta, le prendió fuego a la moto y se dio a la fuga.

Luego los vecinos apagaron las llamas con arena y agua, mientras que la motocicleta sufrió daños en el carenado frontal y el motor.

Después se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración del Cuerpo de Bomberos y de la Dirección General de Policía Científica.

De inmediato los uniformados realizaron las tareas investigativas y detuvieron al responsable del ilícito, quien fue trasladado hasta la dependencia policial, donde se lo notificó de su situación procesal y terminó alojado en una de las celdas de la comisaría, a disposición de la Justicia.

Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de “Daño por incendio en contexto de género”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.