Desde ahora se podrán acceder a los títulos en la aplicación Mi Portal

De esta manera, Formosa se suma a las otras siete provincias que brinda este servicio pero se destaca por ser la única que cuenta con plataforma propia y no a través de Mi Argentina.

El Ministerio de Cultura y Educación de Formosa incorporó un nuevo servicio a la aplicación Mi Portal con el fin de facilitar el acceso a títulos digitales del nivel secundario, superior y permanente, tanto de gestión pública como privada, emitidos desde el 1 de noviembre de 2023; y, de esta forma, se suma a las otras siete provincias que tienen esta modalidad.

Al respecto, la licenciada Nora González, directora de Coordinación de Personal de la cartera educativa, explicó que, desde este jueves 14 de mayo, las personas interesadas podrán acceder a esta documentación para visualizar, descargar y/o imprimir, según corresponda.

“Es un servicio más que brinda la plataforma del Gobierno de la Provincia de Formosa a la ciudadanía formoseña, así como ya está brindando algunos otros como de salud, las vacunas, la parte epidemiológica, documentación, partidas de nacimiento, ahora el Ministerio de Educación también aporta este otro tanto para que alumnos y padres, tengan acceso a los títulos digitales”, indicó.

En ese sentido, la funcionaria recordó que, antes, “eran en formato papel moneda” pero, resaltó, “la verdad que fuimos avanzando muchísimo” porque “desde el papel pasamos a la emisión de títulos digitales”.

“Formosa es una de las siete provincias que tiene el sistema propio, elaborado por profesionales formoseños desarrollados enteramente en la provincia, lo que valoramos muchísimo porque estamos orgullosos de que el Ministerio de Cultura y Educación aporte a la soberanía digital y tecnológica”, sostuvo.

Y aseguró que “hoy es un día histórico” porque “supongamos que un alumno que se recibió en diciembre y este año ya está estudiando en otra provincia, desde allí, podrá acceder, ahora, a su título secundario desde la plataforma Mi Portal, que es muy sencilla de usar”.

De esta forma, González explicó que, lógicamente, los títulos emitidos antes de noviembre de 2023 siguen manteniendo su validez, tanto provincial como nacional, pero, detalló, “desaparece el papel moneda y empieza la emisión de títulos digitales” que “al estar toda la base en un solo lugar es mucho más seguro, ágil, eficiente”.

Por último, aclaró que, en el caso de que alguien haya extraviado su título emitido antes de noviembre de 2023, o bien se deterioró por el paso del tiempo, puede solicitar un duplicado o triplicado, según el caso, los cuales ya saldrán en este nuevo formato digital.



