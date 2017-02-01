Ajuste, recorte y retroceso: La discapacidad vuelve a ser variable de ajuste del Gobierno nacional

La discapacidad atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años en la Argentina. Mientras el Gobierno nacional impulsa reformas que trasladan responsabilidades a las provincias y profundiza medidas de ajuste sobre prestaciones esenciales, miles de familias viven con angustia la posibilidad concreta de perder derechos que costaron décadas de lucha.

El posible traspaso del transporte y la educación inclusiva a las jurisdicciones provinciales, la intención de modificar el sistema de prestaciones y la eliminación progresiva de herramientas de cobertura nacional exponen un modelo que se aleja cada vez más de una mirada humanitaria y solidaria.

A esto se suma otra medida que golpeó duramente al colectivo de personas con discapacidad: las restricciones y trabas impuestas al acceso a pasajes gratuitos de larga distancia para titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD), un derecho fundamental que durante años permitió a miles de personas viajar para atenderse, estudiar, rehabilitarse o simplemente sostener vínculos familiares.

Una resolución de la Secretaría de Transporte confirmó que el Gobierno nacional dejará de subsidiar los pasajes de las personas con discapacidad y sus familiares, un derecho que tienen ganado por ley.

Para muchas familias del interior, esos pasajes no eran un privilegio. Eran la única posibilidad real de acceder a tratamientos médicos, estudios complejos o centros especializados ubicados a cientos de kilómetros. Hoy, con menos frecuencias, mayores obstáculos administrativos y un sistema cada vez más limitado, viajar volvió a transformarse en un privilegio para pocos.

En paralelo, el proyecto de ley impulsado por el oficialismo bajo el argumento de “reordenar el sistema” genera enorme preocupación en prestadores y organizaciones del sector. La posibilidad de eliminar el nomenclador nacional y dejar librados los valores de las prestaciones a negociaciones individuales entre obras sociales, prepagas y familias podría convertir un derecho garantizado en un servicio condicionado por el poder adquisitivo.

El mensaje que reciben las personas con discapacidad es devastador: “arreglate como puedas”. Frente a este escenario, Formosa aparece nuevamente como un fuerte contraste político y social.

Mientras desde Nación se profundiza el retiro del Estado, el Modelo Formoseño continúa sosteniendo políticas públicas de inclusión, acompañamiento y presencia territorial. En la provincia, la discapacidad no se aborda desde la lógica del ajuste ni desde números de planilla, se trabaja desde una mirada humana, comunitaria y de ampliación de derechos.

Formosa sigue sosteniendo un modelo de salud pública que garantiza atención, contención y acceso a tratamientos médicos para todas las personas, especialmente para aquellas familias que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad, entendiendo que la salud no puede ser un privilegio, sino un derecho.

Los centros ocupacionales inclusivos, los talleres comunitarios, las propuestas deportivas, culturales y tecnológicas adaptadas reflejan la decisión política concreta de construir inclusión real y oportunidades para todos.

En Formosa, el Estado continúa presente allí donde más se necesita. Porque detrás de cada transporte suspendido hay una terapia perdida; detrás de cada prestación recortada hay una familia desesperada y detrás de cada ajuste deshumanizado, un derecho vulnerado. Cuando se retrocede en derechos, son las personas más vulnerables quienes vuelven a quedar excluidas.

La discusión ya no es solamente económica. Es profundamente política y moral.

De un lado, un modelo nacional que reduce derechos, descentraliza obligaciones y deja a las familias libradas al mercado. Del otro, un modelo provincial que entiende que las personas con discapacidad no pueden quedar solas frente al ajuste.

En tiempos donde la indiferencia parece transformarse en política de Estado, Formosa sostiene otra bandera: la de la inclusión, la solidaridad y la dignidad humana.



