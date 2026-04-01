Formosa aprobó un Protocolo para actuar ante la presencia de armas en escuelas

El mismo surge ante la necesidad de garantizar condiciones de seguridad dentro de los establecimientos.

El Ministerio de Cultura y Educación de Formosa aprobó un nuevo protocolo destinado a prevenir, detectar e intervenir ante la presencia de armas u objetos peligrosos en establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades.

La medida, oficializada a través de una resolución ministerial, establece lineamientos claros para el accionar de equipos directivos, docentes y personal no docente, con el objetivo de garantizar entornos escolares seguros y proteger la integridad física y emocional de los estudiantes.

Esta decisión fue anunciada por el ministro de Cultura y Educación, Julio Araoz, este viernes 17 de abril, en el marco de la presentación del programa Puentes en la ciudad de Clorinda.

Desde la cartera educativa señalaron que esta iniciativa se enmarca en la normativa vigente, que incluye la Constitución Nacional, la Ley de Educación Nacional y la legislación provincial, las cuales establecen la responsabilidad del Estado de asegurar el derecho a la educación en condiciones de seguridad.

El protocolo se sustenta en una perspectiva de “pedagogía del cuidado”, que concibe a la escuela como un espacio de contención, acompañamiento y desarrollo integral.

En ese sentido, propone intervenciones graduales y respetuosas de los derechos de los estudiantes, basadas en principios como la prevención, la confidencialidad, la no estigmatización y el trabajo conjunto entre la familia, la escuela y el Estado.

Asimismo, la resolución dispone que todas las instituciones educativas deban implementar este protocolo de manera obligatoria y adecuar sus Acuerdos Escolares de Convivencia a las nuevas pautas. La Subsecretaría de Educación será la encargada de llevar adelante el monitoreo y control de su aplicación.

Con esta medida, el Gobierno provincial busca fortalecer las estrategias de cuidado dentro del sistema educativo y garantizar respuestas institucionales adecuadas ante situaciones que puedan poner en riesgo a la comunidad escolar.



