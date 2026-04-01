Tres Lagunas: Vacunación antigripal en terreno para proteger a la población de riesgo

En un amplio despliegue realizado por el hospital local, entre el miércoles 15 y el jueves 16 de abril, fueron aplicadas 143 dosis. De las cuales, 89 fueron en adultos y 34 a niñas y niños. El accionar sigue este viernes y durante la próxima semana.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa fortaleciendo la campaña de vacunación antigripal en todo el territorio, en este caso, con un amplio operativo sanitario que se desarrolla en la localidad de Tres Lagunas y en las comunidades que integran su área programática.

El director del hospital local, el odontólogo Alejandro Gómez, informó que “a partir del 15 de abril empezamos con este trabajo de vacunación, con visitas a los vecinos casa por casa, a fin de controlar los carnets de vacunación de las personas que están en los grupos de riesgo y que deben recibir la vacuna antigripal”.

En ese sentido, precisó que en esta semana se incorporó a la vacunación el último grupo priorizado “las personas de entre 3 y 64 años con enfermedades de base” que se suman a las embarazadas, niñas y niños de seis a 24 meses de edad, puérperas, adultos mayores desde 65 años en adelante, personal de salud y estratégico.

Dicho operativo alcanza a localidad de Tres Lagunas, pero también a las colonias y comunidades ubicadas en el área de responsabilidad sanitaria del nosocomio local, según detalló Gómez.

Seguidamente, hizo notar que a pesar de las condiciones climáticas adversas, con intensas lluvias registradas en los últimos días, los vacunadores están realizando este amplio trabajo en terreno “recorriendo, tanto por la mañana como por la tarde, para poder llegar a los domicilios de todos los vecinos”, subrayando que se prioriza a quienes presentan dificultades para trasladarse hasta el hospital.

Además de la vacuna antigripal, durante las visitas domiciliarias “se está administrando la vacuna contra el neumococo a los mayores de 65 años y se ofrecen refuerzos contra COVID-19 a quienes deseen completar sus esquemas, en línea con las recomendaciones vigentes destinadas a prevenir esta enfermedad”, sostuvo el profesional.

Más adelante, Gómez valoró el gran trabajo que el Gobierno de la provincia de Formosa realiza en todo el territorio “poniendo a la vacunación como una de las principales estrategiaspreventivas”.

Y en ese punto, remarcó que la campaña antigripal se inicia cada año antes del invierno con el objetivo de proteger a los grupos más vulnerables frente al aumento de infecciones respiratorias propias de la época.

Asimismo, señaló, que la vacuna contra la gripe, al igual que todas las incluidas en el calendario nacional de inmunizaciones, es gratuita, obligatoria, segura y muy efectiva para evitar complicaciones graves, hospitalizaciones y fallecimientos asociados al virus influenza.

Por tal motivo, instó a quienes están en los grupos de riesgo a que se acerquen al hospital a recibir la dosis anual correspondiente, “ya que es una vacuna que en sus componentes se renueva cada año. Y porque, si bien estamos llevando las vacunas a las casas, también tenemos dosis disponibles en el hospital para quienes quieran concurrir”.

Finalmente, adelantó que la inmunización en terreno siguió este viernes 17 “durante todo el día” y continuará la próxima semana, hasta completar la visita a todos los domicilios.



