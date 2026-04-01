Lanzaron la edición 2026 del Programa “Puente” en Clorinda





El acto se realizó en la Escuela Provincial de Educación Secundaria (EPES) Nº 49, con la presencia de representantes de los organismos participantes, autoridades gubernamentales, estudiantes, docentes e invitados especiales.

El Gobierno de la provincia de Formosa lanzó la edición 2026 del Programa “Puente”, destinado a jóvenes que finalizan la educación secundaria y proyectan continuar estudios superiores.

La iniciativa es resultado del trabajo articulado entre el Ministerio de Cultura y Educación (MCyE), a través de la Dirección de Planeamiento Educativo, la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SeCyT), el Instituto Politécnico Formosa (IPF) “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla” y la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB).

Su propósito es acompañar a los estudiantes en la transición hacia el nivel superior, brindándoles herramientas y orientación para su formación académica y profesional.

Al respecto, al dialogar con AGENFOR, el ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, subrayó que dicho programa “ha sido diseñado especialmente para acompañar a nuestros estudiantes en ese tránsito que va desde el último año de la escuela secundaria a los estudios superiores”, ya sea en la Universidad o las instituciones superiores.

Y destacó que “tiene la particularidad de que no solamente tratamos de ayudarlos y acompañarlos para que puedan realizar sus estudios superiores en Formosa, donde las oportunidades son numerosas y concretas, sino también en cualquier otra institución de la educación superior del país”.

Puso de resalto que “nuestra nueva Constitución Provincial consagra a la educación pública como un derecho humano fundamental, así como a la cultura”, por lo que, en ese marco, el Modelo Formoseño “se expresa a través de acciones muy concretas y esta es una de ellas”, mencionando también a la importante inversión en infraestructuras en todo el territorio, la capacitación docente, equipamientos, el servicio nutricional, la entrega gratuita de útiles e indumentarias, etcétera.

“Tenemos este tipo de acciones que hoy nos brindan una satisfacción como sociedad, porque al escuchar los testimonios de los estudiantes, que son los destinatarios de las mismas, nos revelan que estamos en la buena senda –acentuó-. Los datos que tenemos claramente indican el impacto positivo que tiene poner a disposición de nuestros alumnos un programa integral como este, que se caracteriza por la equidad territorial”.

La educación, cuestión de Estado

Se refirió también a esta iniciativa el subsecretario de Educación, Luis Ramírez Méndez, quien ponderó que se trata de un programa provincial que “está basado exclusivamente en la preparación de nuestros jóvenes de sexto o séptimo año para que puedan ingresar en las Universidades, ya sean provinciales o nacionales, no solamente de Formosa, sino también de todo el país, o bien institutos superiores”.

“‘Puente’ es netamente provincial, hecho por profesionales de distintas áreas y llega a toda la provincia para que nuestros jóvenes puedan prepararse y tener un ingreso con mucha tranquilidad en la educación superior”, afirmó y añadió que esta nueva edición evidencia, una vez más, que “en Formosa la educación es una cuestión de Estado”.

“Nuestro gobernador Gildo Insfrán siempre nos dice que tenemos que salir al terreno y eso lo estamos haciendo. Esto también es equidad territorial, porque no solamente tienen acceso a este programa los jóvenes de la Capital, sino también los del interior. Justamente, por eso hicimos este lanzamiento en la ciudad de Clorinda”, robusteció.

Política pública de alto impacto

Por su parte, la directora de Planeamiento Educativo del MCyE, Patricia Pastor, expresó su satisfacción al conversar con esta Agencia por el lanzamiento de la nueva edición de “Puente”. “Esta es la tercera edición del programa que arrancó en el 2024 y, después de las experiencias de los años anteriores, nos dimos cuenta que es una política pública de alto impacto en los jóvenes del último año de la escuela secundaria, ya que los prepara para el ingreso universitario a diferentes carreras”, resaltó y, como ejemplos, nombró a Medicina de la UPLaB o bien las Tecnicaturas del Politécnico.

“Este programa viene a apoyar a esos estudiantes, no solamente a prepararlos para el ingreso, sino también para definir su orientación vocacional”, explicó, teniendo en cuenta que “consiste en el dictado de módulos obligatorios como ese, como además otro de técnicas de estudio”.

Del mismo modo, involucra también “una formación muy importante en química, matemática, física, historia y geografía”.



