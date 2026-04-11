Secuestraron una motocicleta y una bicicleta durante investigaciones

• Además, un sujeto fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial

Integrantes del Departamento Informaciones de la Policía esclarecieron dos hechos de robo en distintos puntos de la ciudad, recuperaron los bienes y avanzaron en la identificación de los presuntos autores.

El primer procedimiento se inició tras la denuncia de una mujer del barrio La Pilar por la sustracción de su motocicleta durante la madrugada del domingo en el San Juan Bautista.

Luego de tareas investigativas, personal de la Sección Robos y Hurtos localizó al presunto autor en el barrio Guadalupe, donde fue detenido con el rodado buscado.

En la dependencia policial, la damnificada reconoció la moto y la documentación que se encontraba en su interior, procediéndose a su restitución.

En un segundo hecho, una joven denunció el robo de su bicicleta del interior de su vivienda, en el barrio San Juan Bautista.

A partir de un rápido trabajo de campo, los investigadores identificaron al sospechoso y lo localizaron en el barrio Laguna Siam.

Al advertir la presencia policial, el sujeto abandonó el medio de movilidad y se dio a la fuga hacia una zona de monte.

En el lugar se labraron las actuaciones procesales y la bici fue restituida a su propietaria.

En ambos casos, se dio intervención a la Justicia provincial, continuándose con las actuaciones para aprehender al segundo involucrado.



