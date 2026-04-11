Recuperaron dos bicicletas y aprehendieron a un hombre

• Fue en el marco de tareas preventivas

Efectivos de la Comisaría Seccional Tercera y de la Zona Dos del Comando Radioeléctrico Policial detuvieron a un sujeto y recuperaron una bicicleta, en tanto que uniformados de la Subcomisaria Puente Uriburu también secuestraron una bici denunciada como sustraída.

Uno de los hechos ocurrió el último viernes, alrededor de las 12:10 horas, en la calle José María Amor del barrio San Francisco, donde el personal del Comando Radioeléctrico acudió a un requerimiento por la presencia de un ebrio que causaba molestias en la zona.

Allí los uniformados identificaron a un hombre que trasladaba una bicicleta roja, sin poder justificar su procedencia.

Ante las inconsistencias en sus expresiones, se lo trasladó hasta la Comisaría Tercera, donde se realizaron las actuaciones.

Por otra parte, personal de la Subcomisaria Puente Uriburu tomó conocimiento de la sustracción de una bici rodado 29 de una vivienda del barrio Virgen del Carmen de esta ciudad.

Luego, con la colaboración de los vecinos y un amplio trabajo investigativo, se ubicó el lugar donde presumiblemente la ocultaron.

Después integrantes de la Zona Nueve del Comando Radioeléctrico se entrevistaron con un hombre de 50 años y entregó la bici que le ofrecieron a su esposa y que había comprado de buena fe. (Con foto)











