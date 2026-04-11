El Colorado: Detuvieron a un joven y recuperaron objetos

• Fue en el marco de la investigación de un caso de hurto y se dio intervención a la Justicia provincial

Efectivos de la Comisaría El Colorado detuvieron a un sujeto, de 19 años, y secuestraron un tubo de gas y un ventilador de pie, denunciados como sustraídos.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 11:30 horas del domingo último, cuando una mujer denunció la sustracción de varias de sus pertenencias.

A partir de allí, el personal policial llevó adelante averiguaciones que permitieron avanzar con la investigación hasta recuperar un tubo de gas de 10 kilos y un ventilador de pie, lo cuales interesaban en la causa judicial, más la aprehensión del presunto autor del hecho.

El detenido y secuestros fueron trasladados a la dependencia policial, donde quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, en una causa por “Hurto”.