Secuestraron carne y la incineraron por no estar apta para su consumo

• Dos hombres fueron demorados. El producto era transportado sin cadena de frío

Uniformados de la Subcomisaría El Potrillo, dependiente de la Unidad Regional Nueve, secuestraron carne vacuna transportada de manera ilegal y demoraron a los dos involucrados.

El procedimiento se registró el viernes último, cuando personal policial realizaba recorridas preventivas por el camino vecinal 9.012 y observó a dos hombres que se desplazaban en motocicletas y transportaban carne en bolsas, sin las condiciones adecuadas de salubridad.

Durante la intervención, se constató que los productos cárnicos carecían de cadena de frío y sello sanitario, además de no contar con documentación personal ni de los rodados.

Posteriormente, se hizo presente el propietario de la carne, quien exhibió boleto de marca y señal, estableciéndose que la faena del animal se había realizado en la zona de Puerto Irigoyen para consumo, aunque se detectaron intenciones de comercialización, lo que constituye una infracción a la Ley Provincial N° 1440 y al Código de Faltas.

El producto, compuesto por cuatro piezas, dos cuartos, una costilla y un cogote, con un peso aproximado de 170 kilos, fue sometido a pericias que determinaron que no era apto para el consumo humano.

Por disposición del Juzgado de Paz de Ingeniero Juárez, se ordenó el decomiso e incineración de la totalidad de la carne, medida que se llevó a cabo en un predio cercano a la dependencia policial, en presencia de testigos, todo documentado por personal de Policía Científica.

Los involucrados fueron notificados de su situación legal, prestaron declaración y continuaron en libertad.