Rescataron a un adolescente que intentaba arrojarse desde un tanque de agua

• Se encontraba en la parte más alta de la estructura, fue rápidamente asistido por policías, bomberos y personal de salud

Efectivos de la Comisaría de Laguna Yema y del Cuerpo de Bomberos salvaron la vida de un adolescente que intentaba lanzarse desde un tanque de agua, en el barrio El Simbolar de esa localidad.

El procedimiento se registró en la madrugada de este domingo y el padre manifestó que su hijo, de 14 años, consumía bebidas alcohólicas antes de subir al tanque.

De manera inmediata, los uniformados iniciaron un operativo conjunto con personal municipal, bomberos de Ingeniero Juárez y profesionales de la salud.

Mediante el uso de sogas y arnés de seguridad, lograron asegurar al adolescente y evitar que se arrojara al vacío.

Minutos después, con la colaboración del personal de Bomberos, se concretó el descenso seguro del menor, quien se encontraba consciente y lúcido.

Luego fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Laguna Yema para su asistencia médica, acompañado por su padre. (Con foto)











