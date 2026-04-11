En Clorinda hubo un fuerte respaldo al Modelo Formoseño: “Nos indica el camino a seguir ante tan difícil momento”

Fuerte respaldo al Modelo Formoseño desde Clorinda: “Nos indica el camino a seguir ante tan difícil momento” de crisis nacional

El jefe comunal clorindense se expresó al cumplirse un año de su triunfo en las urnas, elección donde obtuvo el 83% de los votos.

Ariel Caniza, actual intendente de la ciudad de Clorinda, recordó su triunfo en las elecciones municipales del año pasado, donde el Peronismo arrasó con un abrumador 83,28% del total de los votos.

“A un año del histórico triunfo en las urnas del proyecto de ciudad que hoy vivimos con dignidad y con la fuerza que nos da la razón”, el jefe comunal emitió un comunicado en el que manifestó su “incondicional y total apoyo” al Modelo Formoseño, “creado y ejecutado firmemente por nuestro gobernador, Gildo Insfrán”.

De acuerdo al texto al que accedió AGENFOR, enfatizó que “ante la angustiante crisis institucional y social que vive nuestro país, fruto de la desidia de un presidente (Javier Milei) que no escucha al pueblo y solamente gobierna para poderosos, como sus amos del norte o la casta política, el Modelo Formoseño, como guía y la capacidad de gestión del Gobierno provincial, nos indican el camino a seguir ante tan difícil momento”.

En ese sentido, acentuó que “reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando unidos y solidarios acompañando la gestión” del gobernador Insfrán y el vicegobernador Eber Solís “para que cada vez más familias formoseñas puedan acceder a derechos fundamentales, garantizando la igualdad de oportunidades a la gente de nuestra provincia”.

Al respecto, al dialogar con AGENFOR, Caniza puso de resalto que “el acompañamiento del Gobierno de Formosa, a través de la conducción del doctor Insfrán, siempre estuvo presente, y fue él quien desde el primer momento habló de que se debía continuar con el proyecto de (Manuel) Celauro, es decir, trabajando para y con la gente”.

Hizo notar aquí que “Clorinda está muy agradecida por continuar este proyecto político en la ciudad y por formar parte de un modelo de provincia en donde todos están incluidos”.

Al concluir, reiteró que “Clorinda ratifica el acompañamiento hacia la conducción del gobernador Insfrán y el vicegobernador Solís, porque se trata de un modelo inclusivo, de diálogo, donde primero está la gente”.



