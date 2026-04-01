Se realizó Feria Emprendedora en la plaza del barrio 2 de Abril y vuelve esta sábado con más propuestas

Organizada por la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad, el pasado jueves se desarrolló con gran acompañamiento vecinal la Feria Emprendedora en la plaza Tiago Benjamín Retamozo, del barrio 2 de Abril, un espacio que ya se consolida como punto de encuentro, trabajo y recreación para familias y emprendedores de la ciudad.

En ese sentido, desde el Municipio se destacó que la propuesta volverá a realizarse este sábado, en el horario de 18 a 22 horas, reafirmando una política pública que busca fortalecer la economía social, promover el desarrollo local y generar oportunidades concretas para quienes apuestan al trabajo independiente.

Durante la jornada del jueves, vecinos y vecinas pudieron recorrer una amplia variedad de puestos con productos artesanales, accesorios, indumentaria, gastronomía y elaboraciones regionales, en un entorno pensado no solo para la comercialización, sino también para el encuentro comunitario.

Uno de los emprendimientos presentes es de madre e hija, dedicado a la venta de accesorios de plata, que ofrece aritos, abridores, anillos, collares y pulseras accesibles, acercando opciones de calidad a precios cuidados en el contexto actual.

Asimismo, desde la organización se invitó a la comunidad a sumarse nuevamente este sábado, donde además de la feria se podrá disfrutar de música en vivo, clases de zumba y propuestas recreativas para todas las edades, consolidando un espacio que combina trabajo, cultura y esparcimiento.

Este tipo de iniciativas forman parte de una estrategia sostenida del Municipio para acompañar a los emprendedores locales, generar circuitos de comercialización directa y dinamizar la economía barrial, especialmente en un escenario económico complejo donde el esfuerzo cotidiano de cada trabajador y trabajadora adquiere un valor aún mayor.

La invitación queda abierta: este sábado, la plaza Tiago Benjamín Retamoso volverá a encenderse con el movimiento de la feria, con el sonido de la música y con la energía de quienes creen que el trabajo y la solidaridad siguen siendo el camino para crecer juntos.



