Ferias paipperas: En los tres puntos fijos se desarrolló la comercialización de la producción frutihortícola local

Como cada viernes, las ferias paipperas en sus tres puntos fijos de venta de la ciudad de Formosa tuvieron actividad a pleno: en el Polideportivo del barrio La Paz, ubicado en la calle Joaquín de Los Santos 1200; en el playón del Instituto PAIPPA, Padre Grotti 1040; y en el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa.

Hasta el mediodía se extendió la comercialización este viernes 17, desarrollada de una manera “dinámica”, resaltó Pamela Moreira, del Instituto PAIPPA, al brindar declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Además, resaltó la importante concurrencia de consumidores. “Así, la familia formoseña sigue eligiendo a las ferias paipperas como primer punto para adquirir sus productos a un precio justo, frescos, de calidad”, gracias a que “todas las semanas los productores se preparan para venir” a ofrecer “la mejor producción frutihortícola local”, valoró.

Por otro lado, se refirió a las últimas lluvias que se registraron, indicando que fueron beneficiosas, principalmente, para todo lo que sea “verduras de hoja”, si bien también trajo dificultades, “porque ha llovido bastante en el interior”, pero, así y todo, a futuro se espera que ayude al volumen de cosecha.

Y también aprovechó para agradecerles a los productores, quienes “hace varios años nos vienen acompañando”, sobre todo, “porque no es fácil venir a Formosa Capital a comercializar sus productos”, y recordó que “estamos en el interior de la provincia con nuestras ferias, así que invitamos a las familias a que se sigan acercando”.

De esa manera, contribuyen no solo “con su propia economía por los precios que nosotros tenemos, sino que también con la economía de los pequeños productores paipperos y a la inyección de la economía regional”.











