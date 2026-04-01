“Reafirmamos el compromiso de agradecimiento del Gobierno de la Provincia a nuestra ciudad”

El concejal justicialista Carlos Ortega destacó que ayer lunes se llevó a cabo una importante reunión encabezada por el intendente Ariel Caniza, junto a la dirigencia y los equipos de gobierno municipal. En el encuentro se firmó un comunicado de apoyo al Modelo Formoseño que lidera el gobernador Doctor Gildo Insfrán.

Ortega explicó que la reunión se realizó al cumplirse un año del triunfo electoral del PJ en Clorinda, tras el fallecimiento del exintendente Manuel Celauro.

“Tuvimos la responsabilidad de renovar la intendencia en las elecciones del año pasado, donde se puso a prueba el Modelo de ciudad y de provincia. Desde entonces comenzó este derrotero electoral en el que nos fue muy bien, al igual que al Modelo Formoseño que encabeza el gobernador Insfrán”, resaltó.

“Reafirmamos el compromiso de agradecimiento del Gobierno de la Provincia hacia nuestra ciudad y al resto del territorio provincial. Fue un gran gesto que quisimos transmitir a toda la provincia: no estamos solos frente a la desidia del Gobierno Nacional y el constante azote hacia Formosa”, agregó.

Seguidamente, el concejal lamentó la “enorme desazón” que genera la situación actual del país ante un Gobierno Nacional ausente, que ha caído en el descrédito en medio de una fuerte crisis moral e institucional.

En ese sentido, mencionó el “desastre” que atraviesa el PAMI, con jubilados sin atención ni medicamentos, y las protestas de los médicos por la falta de pago de sus salarios.

“No quiero dejar pasar la oportunidad de destacar la labor del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia y de todos los organismos públicos provinciales. Además, la millonaria deuda previsional que Nación mantiene con Formosa y que el gobernador Insfrán sostiene desde diciembre de 2023”, diferenció Ortega.

“No había plata para las provincias, para los jubilados ni para los discapacitados, pero sí para comprar propiedades para el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. No había plata para el Garrahan, pero sí para los vuelos privados a Punta del Este. Echaron funcionarios por comprar una cafetera, mientras Adorni compraba departamentos con préstamos de 200 mil dólares de jubilados”, alertó.

“Esto está saliendo a la luz. Hay dirigentes de todo el país que se están reuniendo porque el pueblo argentino no puede seguir siendo castigado de esta manera. Quisiera saber cuál es la agenda de los diputados Basualdo o Paoltroni y qué función cumplen ante el castigo que recibe el pueblo formoseño”, criticó el concejal.



