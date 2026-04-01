En el marco de la ceremonia oficial realizada en la plaza San Martín de El Colorado, el intendente Mario Brignole participó del acto por el Día del Aborigen Americano y resaltó el honor de lucir la vestimenta tradicional junto al izamiento de la bandera Wiphala.

“Hoy estamos marcando un hecho histórico en la provincia de Formosa, porque este es el primer municipio que realiza este tipo de reconocimiento”, expresó Brignole. Y agregó: “Ojalá se sumen en toda la provincia, porque ellos son parte importante de nuestra comunidad y son nuestros amigos”.

El jefe comunal valoró la integración con los pueblos originarios. “Estamos integrados y compartimos la vida cotidiana. Destaco especialmente en ellos el valor que expresan por la paz, una paz que se logra a través del diálogo permanente”, afirmó.

Brignole también manifestó su emoción por participar de la ceremonia: “Es un tremendo honor vestir esta vestimenta y, fundamentalmente, esta vincha como reconocimiento de la autoridad municipal hacia el pueblo originario. Son hombres y mujeres de profunda fe, y nosotros participamos con respeto en la danza que es preliminar al evento religioso”.







