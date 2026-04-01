El Ejecutivo Provincial promulgó la ley que regula el uso de celulares en las escuelas formoseñas

A través del Decreto N° 89, este viernes 17, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán puso en vigencia la Ley N° 1748, sancionada por la Legislatura, que establece pautas para el uso de dispositivos tecnológicos en los establecimientos educativos de toda la provincia.

Con la rúbrica del primer mandatario provincial y del ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, se oficializó la norma que busca promover un entorno pedagógico adecuado y fortalecer el aprendizaje en instituciones tanto de gestión estatal como privada.

Tras esta promulgación, el Ministerio de Cultura y Educación dispuso de un plazo de 90 días para dictar la reglamentación y los protocolos correspondientes que guiarán la implementación de la ley en las aulas.



