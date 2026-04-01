El Gobierno de Formosa impulsa oportunidades de formación para personas con discapacidad

Los talleres de carpintería, artesanías y manualidades, y peluquería, que ya se venían desarrollando, estarán a cargo de docentes de las instituciones educativas. A su vez, se incorpora la terminalidad educativa primaria, ampliando las oportunidades de acceso a la educación.

La Dirección de Personas con Discapacidad concretó la firma de un Acta Acuerdo con el Departamento de Educación Permanente, en articulación con las NEP y FP N° 1 “Clemente Lionel Ortiz” y NEP y FP N° 36 “San Benito”, con el objetivo de fortalecer y jerarquizar las propuestas de formación destinadas a personas con discapacidad.

En este marco, los talleres de carpintería, artesanías y manualidades, y peluquería, que ya se venían desarrollando, estarán a cargo de docentes de las instituciones educativas, lo que permitirá respaldar y formalizar estas instancias formativas. A su vez, se incorpora la terminalidad educativa primaria, ampliando las oportunidades de acceso a la educación.

Del acto de firma participaron la directora de Personas con Discapacidad, Susana Jara; la jefa del Departamento de Educación Permanente, Marta Núñez; el director de la NEP y FP N° 36, Raúl Oscar Parola; y la directora de la NEP y FP N° 1 “Clemente Lionel Ortiz”, Beatriz Montenegro.

Susana Jara destacó que el acuerdo “va más allá de la capacitación en oficios, se trata además de impulsar la autonomía, la responsabilidad y el trabajo en equipo, consolidando una mirada donde la inclusión se traduce en oportunidades concretas para las personas con discapacidad”.

Las actividades se desarrollarán en el Centro Ocupacional Inclusivo del barrio Emilio Tomás, donde los participantes podrán acceder a certificaciones oficiales emitidas por el Ministerio de Cultura y Educación, en el marco de la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.

En este sentido, la titular del área de discapacidad explicó que “estos talleres ya se vienen desarrollando en el COI como espacios de aprendizaje orientados a fortalecer habilidades socio laborales, facilitar el acceso al empleo o al desarrollo de emprendimientos propios. Con este acuerdo, se suma la posibilidad de obtener una certificación, lo que fortalece significativamente las trayectorias formativas de los participantes”.

La iniciativa se enmarca en una política de inclusión impulsada por el Gobierno de Formosa, orientada a garantizar el acceso a la educación y la formación, promoviendo igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de todas y todos los formoseños.



