Día del Kinesiólogo y Semana de la Kinesiologíaen el Hospital Central

La jornada inició este lunes 13 de abril y se extenderá hasta el viernes 17. Incluirá charlas y la exposición de stands que tiene por objetivo difundir el rol fundamental que cumplen los kinesiólogos dentro de los equipos de salud.

En Argentina, cada 13 de abril se conmemora el Día del Kinesiólogo, por ser el aniversario de la creación de la primera Escuela Universitaria de Kinesiología en el año 1937, especialidad que se convirtió con el paso del tiempo en un soporte fundamental en el ámbito intra y extra hospitalario.

En ese marco, el servicio de kinesiología y rehabilitación del Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo”, celebró la fecha en la mañana de este lunes 13 y, además, dio apertura a la Semana de la Kinesiología con una jornada institucional que abarcará charlas y exposiciones toda esta semana y culminará el viernes 17 de abril.

De la organización participan el servicio de kinesiología crítica y la residencia de kinesiología intensivista y polivalente. La jefa del servicio, la kinesióloga magíster Estela Cañete, señaló que el evento dio inicio hoy desde las 8 horas con un stand “donde se exponen todos los elementos que utilizan los kinesiólogos, sobre todo en la internación del hospital y estará dispuesto hasta el viernes 17, en el mismo horario”

Asimismo, informó que “se realizó una charla en la que se trató el rol y competencia del kinesiólogo en las áreas de emergencia del hospital”, y agregó que, en los días sucesivos, “se replicará la misma actividad con distintas áreas específicas como por ejemplo: UTI, UCIM, traumatología, cirugía, consultorios externos, entre otras”.

También, comentó que la Semana de la Kinesiología se conmemora en simultáneo en instituciones sanitarias de todo el país para recordar la creación de la primera Escuela de Kinesiología en la Universidad de Buenos Aires, el 13 de abril de 1937, por iniciativa del doctor Octavio Fernández, considerado el padre de la kinesiología en la Argentina.

Al referirse al rol del kinesiólogo, Cañete destacó que se centra en recuperar y optimizar el movimiento del cuerpo en todas sus dimensiones.

“El término kinesiólogo, es lograr el movimiento, lo cual no se limita al plano muscular o articular, sino que también abarca funciones internas como la respiratoria y cardíaca, por ejemplo”, explicó.

Añadió que “su intervención apunta a restablecer la funcionalidad integral del paciente mediante distintas técnicas, favoreciendo procesos clave como el intercambio de oxígeno, lo que demuestra que su labor va más allá de lo visible”.

Asimismo, subrayó “la importancia que adquirió la kinesiología en áreas críticas como la terapia intensiva, especialmente durante la pandemia, al igual que en otros momentos históricos como la epidemia de poliomielitis.

En la actualidad, indicó que estos profesionales cumplen funciones esenciales en servicios de emergencia, internación, terapias intensivas e intermedias, así como en consultorios externos y rehabilitación.

Para cerrar, resaltó que “en el Hospital Central el servicio funciona de manera ininterrumpida las 24 horas, los 365 días del año, es decir, de lunes a lunes, con un servicio de guardia que está activo a partir de las 19 horas hasta las 7 horas del día siguiente, incluyendo sábados, domingos y feriados, garantizando así una atención permanente en todas las áreas de internación”.



















