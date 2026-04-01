El Museo Histórico y Regional “Juan Pablo Duffard” retomó sus actividades

Allí se concretaron tareas de remodelación, las cuales incluyeron arreglos en las vitrinas y diversos espacios.

La responsable del Museo Histórico y Regional “Juan Pablo Duffard”, Silvia Gastiaburu, confirmó que el pasado 8 de abril retomó sus actividades la institución, que se encuentra abierta, de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 15 a 19 horas, mientras que, los fines de semana y feriados, de 9 a 12 y de 17 a 20 horas.

La reapertura en ese edificio histórico, que está ubicado en avenida 25 de Mayo esquina Belgrano de la ciudad de Formosa, fue luego de que realizaran las tareas de remodelación, tanto dentro del edificio como de las piezas que se exponen, así también las vitrinas fueron renovadas.

Cabe destacar que todas estas acciones estaban contempladas dentro del plan de refacción. Tras ello, subrayó Gastiaburu: “Estamos contentos por volver a nuestras actividades y tener la visita de todos nuestros niños y también de turistas”.

Esto “siempre es muy grato”, acentuó, marcando su orgullo por las renovaciones integrales que se hicieron en el edificio, e “invitamos a que vengan a recorrerlo”.

Después comentó lo están visitando las escuelas dado que “todavía estamos en fecha del aniversario de la fundación de Formosa, que se conmemora el 8 de abril”. “Así como los monumentos y sitios históricos ya que se aproxima su día, que es el 18 de abril, como parte de la recorrida”, cerró.



