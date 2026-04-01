Atencia: “La salud para el Modelo Formoseño es una cuestión de Estado”

El nuevo titular de la cartera sanitaria garantizó que, durante su gestión, continuarán trabajando para fortalecer el sistema público de salud y apuntó contra las políticas nacionales que, consideró, van en contra de “los criterios de la humanidad”.

En diálogo con AGENFOR, el flamante ministro de Desarrollo Humano, Juan Carlos Atencia, se refirió a los desafíos que tiene en su nuevo cargo y aseguró que continuará con “todo lo que se está haciendo que es fundamental”.

“Hay algo que tenemos que tener claro: la salud para el Modelo Formoseño es una cuestión de Estado, por lo tanto, tenemos que seguir trabajando, más en este momento donde a la gente las están dejando, a nivel nacional, sin todos los logros que se habían obtenido en su momento”, sostuvo.

Y agregó: “Entonces es necesaria la contención y el trabajo, con todo el aporte que tiene la provincia para la salud de las personas; y mejorarla siempre, es decir, siempre va a existir el trabajo en la mejora, porque es la manera en que hay que trabajar. Se ha hecho mucho y bien, y se va a seguir haciendo mucho y bien también”.

En ese sentido, el funcionario aseguró que, junto al Gobernador, se fijaron lineamientos para profundizar estas tareas y señaló que “son los del Modelo Formoseño los que se deben seguir y apoyar”.

“Los cambios que quiere implementar Nación no van de la mano de los criterios de humanidad que tiene el Modelo Formoseño, por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar en ese punto donde hay que tener en cuenta que hoy, por ejemplo, el plan Remediar, que siempre fue muy importante, hoy se está terminando; y es algo que esta provincia sí o sí cubre y va a seguir cubriendo los costos de los medicamentos”, manifestó.

De esta manera, remarcó que “la salud pública no es gratis, sino que alguien paga esto”, por lo que, “esta provincia le da salud a todas las personas y el Gobierno nacional se la está quitando”.

“Es un trabajo difícil porque tenemos que ir en contra de algo que no va con los criterios básicos de un ser humano, así que esa es la función”, ratificó.

Por último, Atencia puso en valor el Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica porque “tiene una importancia única”, no sólo en la provincia sino que “ha demostrado ya, a nivel de la región, ser realmente un laboratorio muy bien preparado, muy bien equipado, con mucha tecnología, pero, fundamentalmente, con mucha capacidad profesional”.

“Va a seguir de la misma forma y mejorando, por supuesto, es decir, no debemos quedarnos ahí, sino que debemos continuar mejorando la situación”, cerró.



