El Municipio refuerza el mantenimiento integral en distintos barrios de la ciudad

La Municipalidad de Formosa avanza con tareas de mantenimiento integral en distintos sectores de la ciudad, con intervenciones que abarcan mejorado de calles, limpieza, desmalezado, poda y acondicionamiento de espacios verdes.

Además, y teniendo en cuenta la inestabilidad climática, las cuadrillas municipales se encuentran trabajando en distintos puntos de la ciudad, con tareas desobstrucción de bocas de tormenta, limpieza de desagües y mantenimiento general para facilitar el escurrimiento del agua en caso de precipitaciones.

Las acciones se desarrollan de manera simultánea en varios barrios, combinando la planificación general con la atención de los pedidos que realizan vecinos y vecinas en cada zona.

En ese marco, en el barrio 25 de Mayo se llevaron adelante trabajos de limpieza en cruces sobre el canal principal paralelo a la avenida Alicia Moreau de Justo. En el barrio 12 de Octubre, por su parte, se intervino sobre el cruce del riacho El Pucú, un punto clave para el drenaje de los barrios Salvador Gurrieri, 28 de Junio, 12 de Octubre, La Perla y Aires del Sur.

Asimismo, en el barrio Virgen del Carmen se ejecutaron tareas de cuneteo y desobstrucción de calles, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos ante eventuales lluvias.

A su vez, se realizaron trabajos de limpieza y acondicionamiento del canal paralelo a la avenida Alicia Moreau de Justo, favoreciendo el drenaje en los barrios 25 de Mayo y San Andrés II.

Parques y espacios verdes

En paralelo, la Dirección de Parques y Espacios Verdes desplegó operativos de desmalezado y mantenimiento en plazas, parterres, plazoletas y predios distribuidos en distintos puntos de la ciudad, en respuesta al rápido crecimiento de la vegetación tras las últimas precipitaciones.

Las cuadrillas intervinieron en sectores como el barrio Antenor Gauna, la avenida Sargento Cabral, la avenida Gutnisky, la plaza General San Martín, el Paseo Los Lapachos, la rotonda Cruz del Norte y el Palacio de la Intendencia.

En cuanto al arbolado urbano, se realizaron tareas de destronque en el barrio Don Bosco, además de trabajos de poda y recolección en la avenida Sargento Cabral y en barrios como Eva Perón, 8 de Octubre Bis, Simón Bolívar y 20 de Julio.

También se concretaron operativos de desmalezado en San Pedro, Illia I y II, Fleming, San Antonio, Namqom y Fontana, así como en corredores principales como las avenidas Laureano Maradona y Los Gobernadores, y en la ciclovía entre Carlos Ayala y Marcial Rojas.

Algunas tareas que requieren maquinaria pesada o riego fueron reprogramadas momentáneamente debido a las condiciones climáticas.

De este modo, el Municipio sostiene intervenciones permanentes en el territorio, con trabajos que mejoran la circulación, optimizan el drenaje y contribuyen al mantenimiento de los espacios públicos en toda la ciudad.



